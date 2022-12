Dienst an Heiligabend: „Kollegen werden zur Ersatzfamilie“

Im Landesklinikum Scheibbs ist trotz eines notwendigen Krankenhausaufenthaltes das nahende Weihnachtsfest deutlich spürbar. Weihnachtsbäume, schön dekorierte Gänge, Stationsstützpunkte und Zimmer sorgen bereits seit Adventbeginn für eine weihnachtliche Atmosphäre bei den Patienten und Mitarbeitern.

Bereits drei Tage vor dem Heiligen Abend findet eine Weihnachtsandacht in der Kapelle des Landesklinikums statt. Alle stationären Patienten sind dazu eingeladen oder können die besinnliche Andacht mit musikalischer Begleitung des Vokal Ensembles unter der Leitung von Sylvia Kummer am Bildschirm direkt aus ihrem Patientenbett mitverfolgen.

Die besinnliche Einstimmung auf den 24. Dezember beginnt im Klinikum bereits am Nachmittag mit der Bläsergruppe der Stadtkapelle Scheibbs. Der Heilige Abend ist dann trotz des Klinik-Alltages etwas ganz Besonderes für Mitarbeiter und Patienten. An diesem Abend kehrt Ruhe ein und friedliche Stimmung liegt in der Luft. 28 Mitarbeiter sind heuer in der Heiligen Nacht im Dienst, der Großteil meldet sich freiwillig. Eine davon ist Oberärztin Julia Aufhammer. Sie übernimmt so wie in den letzten Jahren auch heuer den Facharztdienst an der Internen Abteilung.

„Ich arbeite gerne zu Weihnachten, es ist eine besondere Stimmung im Haus spürbar und die Kolleginnen und Kollegen werden zur Ersatzfamilie.“ Wenn es die Zeit zulässt, sitzt das Team am Abend gemütlich beim Essen zusammen. „Natürlich erfordern Notfälle professionelles Handeln und so kann ein Weihnachtsdienst auch schnell wieder ein Dienst wie jeder andere werden“, weiß Aufhammer aus Erfahrung.

Rotes-Kreuz-Einsatzteams haben schon Tradition

Insgesamt 12 Rettungs- und Notfallsanitäter sowie eine Notärztin werden am 24. Dezember auf den vier Rot-Kreuz-Dienststellen in Gaming, Scheibbs, Steinakirchen und Wieselburg im Dienst sein. „Bei den Sanitätern handelt es sich ausschließlich um freiwillige Mitarbeiter“, informiert Rotkreuz-Pressesprecher Lukas Hürner, der selbst über zehn Jahre den Weihnachtsdienst übernommen hat.

Die Dienste seien verhältnismäßig einfach zu besetzen. „Oft sind es über Jahre dieselben Einsatz-Teams, die sich für den Weihnachtsdienst melden. Das hat schon Tradition und gehört für viele zu Weihnachten einfach dazu“, meint Hürner. Beim gemeinsamen Abendessen, das natürlich festlicher ausfällt als in regulären Diensten, kommt dann auch bei den diensthabenden Sanitätern eine ganz besondere Stimmung auf.

Unterbrochen wird die Idylle laut Hürner aber dann auch an diesen Tagen oftmals von Einsätzen. Rund 65 sind es erfahrungsgemäß an den Weihnachtsfeiertagen. „Was uns zu Weihnachten besonders auffällt, ist, dass die Dankbarkeit der Menschen oft noch spürbarer ist, wenn sie an diesem besonderen Tag Hilfe brauchen. Sie schätzen es, dass jemand freiwillig den Weihnachtsdienst übernimmt, während viele andere im Kreise der Familie feiern“, sagt Hürner.

