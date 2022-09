Energiekrise trifft alle: "Die Heizkörper werden kalt bleiben"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein Brief von ihrem Energie-Anbieter schockte ein Purgstaller Pensionisten-Ehepaar zutiefst. „Die Energiekosten machen uns fertig. Mir wird schlecht, wenn ich nur daran denke“, sagt die 79-jährige Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Eine saftige Nachzahlung und eine Neu-Einstufung auf einen Teilbetrag, den wir uns kaum leisten können. Das macht uns finanziell fertig. Und vor allem können wir es uns nicht erklären. Wir sind keine großen Verbraucher, die Therme und alle Geräte sind in Ordnung.“

„Gut, dass wir einen Kachelofen im Haus haben und noch genug Holz, um über den Winter zu kommen.“

Das Paar hat daraufhin eine schwere Entscheidung getroffen. „Die Zentralheizung wird im Winter nicht eingeschaltet“, sagt die Pensionistin. „Gut, dass wir einen Kachelofen im Haus haben und noch genug Holz, um über den Winter zu kommen. Dann werden zumindest Wohnzimmer und Küche halbwegs warm sein.“

Maßnahmen zum Stromsparen beschäftigen auch Projektbetreuer des mit Fernwärme beheizten Göstlinger Solebades , Michael Langelage, aktuell besonders intensiv. „Wir loten derzeit aus, wo es dazu Möglichkeiten gibt. So rüsten wir bereits alle Lampen auf energiesparende LED-Leuchten um und setzen Zeitschaltuhren ein.“ Generell seien es Maßnahmen, die für die Gäste nicht wirklich ersichtlich sind, aber dennoch den gewünschten Effekt bringen. Das Bad einige Tage pro Woche geschlossen zu halten, kommt für den Betriebsleiter nicht in Frage: „Das bringt bei uns nichts, denn wir müssen ja die Wassertemperatur konstant halten, und auch die Heizung könnten wir an den Schließtagen nicht abdrehen.“ Dennoch könnte es sein, wenn sich die Energiepreissituation im Winter zuspitzt, dass die Eintrittspreise diesbezüglich angepasst werden müssen.

Mit Mehrkosten bei Gas und Strom von bis zu 40.000 Euro pro Jahr rechnet Fleischermeister Matthias Buchmayer alleine für seine Filiale in der Manker Straße in Wieselburg. „Vom Gasanbieter bekomme ich erst die neue Abrechnung. Aber der Preis für die Kilowattstunde war im August mit 28 Cent fast drei Mal so hoch wie noch im Juni, wo sie noch bei 10 Cent lag. Bei einem Verbrauch von um die 12.000 Kilowattstunden pro Monat reißt das schon ein großes Loch in das Budget“, weiß Buchmayer. Er ist nur happy, dass es ihn in seinem Werk und seiner Filiale in Ybbs nicht ganz so heftig trifft, weil er dort dank der im Vorjahr installierten 88 kWp-Photovoltaikanlage sehr viel Strom selbst erzeugen und damit zumindest den halben Strombedarf der Produktionshalle und Filiale abdecken kann.

„Wir können die Milchkühlung oder die Lüftung im Stall nicht zurückdrehen. Wir arbeiten mit Tieren.“

Bezirksbauernkammer-Obmann Franz Rafetzeder

Ein Thema sind die steigenden Energiekosten auch in der Landwirtschaft . „Ich brauche für meinen Betrieb im Jahr rund 55.000 Kilowattstunden Strom. Jetzt habe ich von meinem Stromanbieter das neue Angebot bekommen. Ab 1. November steigt mein Tarif um ein Vielfaches. Das würde Mehrkosten von über 40.000 Euro bedeuten. Aktuell bekommen wir für unseren Betrieb 35.000 Euro landwirtschaftliche Förderungen. Die gehen dann zur Gänze in der Strompreiserhöhung auf. Das kann es ja nicht sein“, wettert UBV-Landeskammerrat Josef Handl aus Wieselburg-Land.

Auch Bezirksbauernkammer-Obmann Franz Rafetzeder fürchtet, dass die steigenden Energiepreise zu einer extremen Belastungsprobe für die landwirtschaftlichen Betriebe werden. „Wir können die Milchkühlung oder die Lüftung im Stall nicht zurückdrehen. Wir arbeiten mit Tieren. Das ginge sofort auf deren Wohlbefinden und auch auf Kosten der Qualität. Wir Bauern stehen am Anfang der Lebensmittelproduktionskette. Es muss allen bewusst sein, dass wir systemrelevant sind“, sagt Rafetzeder.

