Wer in Coronazeiten ein Stückchen Grün sein Eigen nennt, der pflegt und bepflanzt es jetzt so fleißig wie selten zuvor. Dementsprechend heiß begehrt war nach der Öffnung von Baumärkten und Geschäften unter 400 m alles, was zum Gartenglück gehört.

Von der Farbe für den Gartenzaun bis zum Rasenmähroboter – bei Let‘s Do It Fabris in Purgstall boomte in der ersten Woche nach der Coronasperre der Sektor Gartenbedarf. „Der Andrang war so stark, dass wir es kaum derschnauft haben“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Fabris. Er freut sich über die Treue seiner Kunden: „Es ist schön, dass die Leute auf uns gewartet haben.“ Jetzt müssen nur noch die Lieferanten mithalten: „Viele haben auf Kurzarbeit umgestellt oder warten auf Lieferungen aus China. Da müssen wir die Kunden um etwas Geduld bitten.“

„Die Gemüsepflanzen kommen mit dem Wachsen kaum mehr nach.“Gärtnerin Martina Mayrhofer aus Purgstall

Besonders um Gemüsepflänzchen war in der Gärtnerei von Martina Mayrhofer in Purgstall in der ersten Öffnungswoche ein „Griss“: „Die Pflanzen kommen mit dem Wachsen kaum mehr nach“, sagt Mayrhofer. „Wir haben ein großes Sortiment an jungen Gemüsepflanzen, nur müssen wir Kunden manchmal um ein paar Tage vertrösten, weil bestimmte Pflanzen erst mit der nächsten Lieferung kommen.“

Durchaus zufrieden mit der ersten Woche ist man bei Expert Allmer, der seine insgesamt vier Filialen in Gresten, Gaming und Ybbsitz am vergangenen Montag wieder für seine Kunden öffnete. „Unsere Mitarbeiter hatten befürchtet, dass ein großer Ansturm auf uns zukommt. Dem war nicht so. Wir sind nicht überlaufen worden, aber man hat schon gemerkt, die Leute sind sehr gerne wieder zum Einkaufen gekommen“, berichtet Andrea Allmer.

Lob gibt es für die Disziplin der Kunden. Pro 20 Quadratmeter darf sich nur eine Person im Geschäft aufhalten – im Schnitt dürfen also etwa vier Personen gleichzeitig einkaufen. „Die Kunden halten sich von alleine daran und warten draußen. Wer selbst keine Schutzmaske hat, bekommt eine von uns. Vor jedem Geschäft steht Desinfektionsmittel parat“, sagt Allmer.

Der erste Tag brachte für die Intersport-Filiale Fahrnberger in Göstling eine starke Frequenz. „Die restliche Woche war es allerdings leider sehr ruhig. Vor allem die Nachfrage nach Bekleidung ist sehr gering“, berichtet Geschäftsführerin Elke Fahrnberger. Verkauft wurden vor allem Fahrräder, Sportgeräte und Laufschuhe. Mit reduzierten Öffnungszeiten, zwei Teams, selbstgemachten Masken (in den Intersport-Farben), genügend Desinfektionsmittel und Sicherheitsabstand wird die Ansteckungsgefahr im Team und bei den Kunden minimiert.