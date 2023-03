Fahndung nach Trickdieb läuft

Foto: LPD NÖ

Ein bislang unbekannter Täter verübte am 11. und 12. Jänner in den Bezirken Scheibbs, Liezen (Steiermark) und im Stadtgebiet von St. Pölten insgesamt sechs Trickdiebstähle in Geschäften oder Gaststätten.

Die Vorgangsweise des mutmaßlichen Täters war dabei stets dieselbe. Er verwickelte Angestellte oder Gäste in ein Gespräch und stahl ihnen dabei ihre Geldbörse oder ihr Mobiltelefon. Der durch die Straftaten entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.400 Euro. Eine in einem Tankstellenshop montierte Videoüberwachung konnte den mutmaßlichen Täter aufzeichnen.

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Gaming, Telefonnummer 059133 – 3151, erbeten.

