Faschingsbälle: Tanzend durch Luftschlangen und Konfetti

Bis zum Höhepunkt des Faschings, den Faschingdienstag, gibt es im Bezirk noch genügend Gelegenheiten, das Tanzbein zu schwingen.

Für die Jüngsten gibt es noch Kinderbälle in Wolfpassing, Wang, Gaming, Gresten, Randegg und Wieselburg-Land sowie in Scheibbs. Hier findet das Event am Samstag, 18. Februar, statt, jedoch mit einigen Neuerungen. So wird er erstmalig gemeinsam vom Elternverein der Volksschule und der Stadtgemeinde Scheibbs stattfinden. Und auch die Location ist neu. Nicht wie bisher im Rathaus, sondern im kultur.portal geht es ab 14 Uhr rund. Für Spiele, Kindermusik, Speis und Trank sorgen die Mitglieder des Elternvereines. Der Eintritt ist frei.

Für die Partytiger unter den Faschingsnarren findet bereits zum zehnten Mal am Faschingsdienstag im Kultursaal in Steinakirchen der musikalische Faschingsausklang des Vereines „Viva la Musica“ statt. „Es ist eigentlich wie eine große Party. Heuer haben wir sogar eine Big Band und es gibt Wurstsemmel und Krapfen für alle Besucher“, meint Heinrich Bayerl, der sich viele maskierte Besucher bei freiem Eintritt im Kultursaal wünscht.

Jubel, Trubel und Heiterkeit herrschen in der Faschingszeit auch im Gasthaus Krickl in Feichsen in der Gemeinde Purgstall. Auch die älteren Semester kommen dabei nicht zu kurz. Für sie gibt es heuer gleich zwei Faschingsveranstaltungen knapp hintereinander: Nach dem traditionellen Seniorenfaschingsball findet zwei Tage später, am Donnerstag, 16. Februar, um 14 Uhr das Faschingsgschnas der Pensionisten statt.

