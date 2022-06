Bezirksfest Bezirk Scheibbs feiert 100 Jahre Niederösterreich

Lesezeit: 2 Min Christian Eplinger

Foto: Christian Eplinger

Z wei Tage lang steht die Bezirkshauptstadt Scheibbs an diesem Wochenende ganz im Zeichen der Feierlichkeiten von 100 Jahre Niederösterreich. Eröffnet wird das Fest am Samstag mit dem Anschnitt der Geburtstagstorte! An beiden Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.