FF Bundesleistungsbewerbe: Dieses Mal zählte der Olympische Gedanke

Der 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten ist geschlagen. Nach zweijähriger Verschiebung fand am Wochenende der Bewerb in der NV-Arena statt. Nur die besten Gruppen Österreichs, welche sich in einer Länderausscheidung bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben innerhalb von drei Jahre qualifizieren können, nehmen alle vier Jahre an diesem Bundesbewerb teil.

Aus dem Bezirk Scheibbs waren dies in der Klasse Silber ohne Alterspunkte die Gruppe Hub Lehen 1 und in Silber mit Alterspunkten Randegg 1. Hub Lehen 2 durfte in Bronze und Silber mit Alterspunkten an den Start gehen.

Bei einer traumhaften Bewerbskulisse konnte nur Hub Lehen 1 einen fehlerfreien Lauf abliefern und belegte den 39. Platz unter 114 teilnehmenden Gruppen. Bei den beiden Gruppen Randegg 1 und Hub Lehen 2 machten einige Fehler eine Top-Platzierung zunichte. Rand egg 1 landete im Bewerb Silber mit Alterspunkten mit 30 Fehlerpunkten beim Löschangriff auf Platz 24. Drei Plätze vor Hub-Lehen 2, die 40 Fehlerpunkte beim Löschangriff aufrissen. Im Bewerb Bronze mit Alterspunkten kam Hub-Lehen 2 mit zehn Fehlerpunkten auf den 15. Rang unter 38 Bewerbsgruppen.

„Nichtsdestotrotz ist allein die Qualifikation für so ein Feuerwehr-Großereignis eine tolle kameradschaftliche Leistung“, gratulierte Bezirkskommandant Franz Spendlhofer.

