Fit am Arbeitsplatz: Bewegung, Vorsorge und Ernährung

In der Vorwoche machte der Gesundheitsbus der Arbeiterkammer NÖ Halt bei der Firma Wittur in Scheibbs. Alle Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, einen kostenlosen Gesundheits-Check durchzuführen und so innerhalb einer Viertelstunde mehr über die persönliche Gesundheit zu erfahren. „Gesunde Beschäftigte und gesunde Unternehmen – das ist ein gutes Zusammenspiel, von dem alle gleichermaßen profitieren“, ist AKNÖ-Bezirksstellenleiter Helmut Wieser überzeugt. Es müsse gelten: „Gesund in die Arbeit, gesund aus der Arbeit.“

„Die Gesundheit der Mitarbeiter ist uns ein großes Anliegen“, unterstreicht auch Wittur-Geschäftsführer Christian Weigl. „Das Ziel ist, Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu verbessern“, ergänzen die beiden Betriebsratsvorsitzenden Robert Leitner und Matthias Sonnleitner.

Wittur ist ein Vorzeigeunternehmen in Sachen Gesundheitsförderung der Mitarbeiter. „Bei uns kommt alle 14 Tage eine Physiotherapeutin für vier bis fünf Stunden ins Unternehmen. Die Mitarbeiter können sich während der Arbeitszeit Termine reservieren. Das zahlt die Firma. Da geht es auch viel um Präventionsarbeit“, erklärt Robert Leitner.

Auch in der Betriebskantine wird auf gesunde Ernährung Wert gelegt. Die Firma Moser liefert täglich zwischen 60 und 80 Mahlzeiten in die Firma Wittur. Bei den drei Menüs gibt es auch immer ein vegetarisches Gericht zur Auswahl.

Ansonsten ist vor allem der Betriebsrat bei Wittur aktiv. „Wir organisieren Rückenfit-Programme und nehmen auch an Sportveranstaltungen teil – außerhalb der Arbeitszeit“, erklärt Robert Leitner, seines Zeichens auch NÖ-Landesausschussvorsitzender der ÖGK.

Die ZKW-Mitarbeiter nehmen auch immer wieder an Sportevents wie etwa Laufsportveranstaltungen teil. Weiters im Zuge vom Fit-Programm angeboten werden Sportarten wie Tennis, Fußball, Radfahren, Volleyball, Gold, Stocksport, Stand-up-Paddling, Schach, Klettern, Padel Tennis oder American Football. Zudem gibt es Fitness- und Yoga-Kurse, Frischluft-Workouts oder Gutscheine für das Fitnessstudio Reiser. Foto: ZKW

Auf die Gesundheit der Mitarbeiter und Prävention achtet man auch bei ZKW in Wieselburg. „Wir haben ein hausinternes ZKW Fit-Programm und möchten mit der Konzeption und Organisation von Bewegungs- und Beratungsangeboten einen Beitrag zur Gesundheitsförderung und einer verbesserten Lebensqualität der Mitarbeiter leisten“, erklären Betriebsrat Thomas Waldbauer und Vanessa Geyer, die von der HR-Abteilung für die Konzeption und Organisation des Fit-Programms zuständig ist. Das ZKW Fit-Programm beruht auf den Säulen Bewegung, Vorsorge und Ernährung. Bei ZKW gibt es auch einen eigenen Fit-Pass. Wer durch verschiedenen Programmteilnahmen zehn Stempel sammelt, auf den wartet ein gesunder Lebensmittelkorb im Wert von 50 Euro. Neben dem Sportprogramm gibt es im Bereich Vorsorge auch Vorträge, Workshops und Einzelberatungen. Beim Thema Ernährung stehen ebenfalls Workshops zu aktuellen Ernährungstrends am Programm sowie einmal im Monat ein Gratis-Obsttag für alle Mitarbeiter. Und im Betriebsrestaurant gibt es neben dem Hausmannskost-Teller auch täglich ein Vital-Gericht.

