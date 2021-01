„Gehen wir regelmäßig testen und durch brechen wir die Infektionsketten“, appelliert der Scheibbser VP-Bürgermeister und Gemeindebund-Bezirksobmann Franz Aigner an die Bevölkerung.

Waren ursprünglich im Scheibbser Bezirk nur vier fixe Teststraßen in Scheibbs, Lunz am See, Gresten-Land und Wieselburg (Stadt und Land gemeinsam) geplant, so haben sich nach einer von Bezirkshauptmann Johann Seper am Donnerstag einberufenen Videokonferenz elf Gemeinden gemeldet, die ab kommenden Montag, 25. Jänner, zehn fixe Teststraßen installieren werden. „Die Zeiten haben wir aufeinander abgestimmt, sodass die Bürger jeden Tag die Möglichkeit haben, sich irgendwo im Bezirk testen zu lassen. Man muss dazu weder im Bezirk noch in der jeweiligen Gemeinde wohnhaft sein. Das ist ein Angebot an alle, die dem Virus den Kampf ansagen wollen“, erklärt Franz Aigner und hofft, dass viele Bürger von diesem Angebot Gebrauch machen werden.

Anmeldung für alle hilfreich

Und obwohl keine Anmeldepflicht für die Testungen besteht, bittet Aigner Interessierte, sich vorab online unter www.testung.at/anmeldung anzumelden. „Für uns Gemeinden, die diese Testungen ja neben dem normalen Betrieb mit Unterstützung von Rotem Kreuz, Feuerwehr und vielen Freiwilligen durchführen, ist es wichtig, dass wir ungefähr wissen, mit welchen Zulauf wir rechnen müssen. Da geht es auch darum, dass immer genug Testkits vor Ort sind. Außerdem geht es auch vor Ort in der Abwicklung schneller“, erklärt Aigner und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit im Bezirk mit den Medizinern, den Einsatzorganisationen und vor allem auch der Bezirkshauptmannschaft.

Die Teststraßen und Zeiten im Detail

In folgenden Gemeinden des Bezirks gibt es ab Montag, 25. Jänner, fixe Teststraßen: Die genauen Orte und Testzeiten können sich in den nächsten Tagen noch leicht ändern beziehungsweise werden laufend adaptiert: