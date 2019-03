FPÖ wirbt für AK-Wahl.

Die Freiheitlichen Arbeitnehmervertreter (FA) wünschen sich eine Veränderung in der roten Arbeiterkammer. Das betonten FP-Landtagsabgeordneter Reinhard Teufel (Gaming) und FA-Spitzenkandidat Richard Punz (Ruprechtshofen) bei einer Tour vor den Toren der Firma ZKW in Wieselburg. „Mit unserem Richard Punz haben die Freiheitlichen Arbeitnehmer mit Sicherheit auf das richtige Pferd gesetzt“, lobt Teufel. Die Chance zu nutzen und mehr Farbe in die Arbeiterkammer zu bringen – dazu fordert Punz seine Wähler auf.