Bademeister Dietmar Haas aus Wieselburg und sein vierköpfiges Team sind derzeit mit dem beschäftigt, was sie jedes Jahr um diese Jahreszeit tun. Das Becken wird ausgelassen und von den Überresten an Algen und Laub gereinigt. Fenster streichen, Fliesen ausbessern, Gehwege mit dem Hochdruckreiniger putzen, Sträucher schneiden und Rasenmähen stehen auf dem Programm, damit sich Bad und Sauna den Besuchern bei der Eröffnung sauber und einladend präsentieren.

Doch 2020 ist nicht wie jedes Jahr, die Badewelt öffnet nicht wie sonst am 1. Mai. Der Beginn der Badesaison, wenn es denn eine gibt, ist aufgrund der Coronakrise völlig ungewiss. Dietmar Haas bleibt optimistisch: „Heuer bemühen wir uns extra, damit unsere Gäste es schön haben, wenn wir öffnen dürfen.“ Im Moment spreche man von einem Öffnungstermin Anfang Juli: „Wir können nur abwarten, wie die Dinge sich entwickeln.“ Das Abwarten verkürzt sich das Wieselburger Bad-Team durch Arbeit. Als Nächstes kommt der Saunabereich an die Reihe.

Heizen mit Solaranlage ist einziger Lichtblick

Am 9. Mai hätte planmäßig der Freibad-Betrieb im Allwetterbad Scheibbs beginnen sollen. Der Hallenbereich ist mit dem Beginn der Coronamaßnahmen bis auf Weiteres heruntergefahren worden. Bademeister Erwin Lugbauer und sein Team kontrollieren regelmäßig Anlage und Technik, pflegen die Außenanlagen. „Wenn wir später aufsperren, können wir das Becken mit unserer eigenen Solaranlage heizen und brauchen keine Fremdenergie“, sagt Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning. „Das ist aber schon der einzige Lichtblick.“

Der 1. Mai ist der traditionelle Eröffnungstag im Freibad Steinakirchen, der stets feierlich mit der Blasmusikkapelle begangen wird. Heuer wird Bademeister Johann Winterspacher erst im Mai damit beginnen, sein Bad aus dem Winterschlaf zu holen. „Sobald wir das Signal zum Öffnen bekommen, werden wir aber sehr schnell starten können“, versichert Winterspacher.

Zwölf Kübel mit insgesamt 300 Kilogramm azurblauer Poolfarbe stehen ungeöffnet bei Bademeister Johann Zeller im Purgstaller Erlauftalbad. „Wenn wir so wie jedes Jahr Mitte Mai aufsperren würden, wäre das schon alles verarbeitet“, sagt Zeller. „Denn Becken reinigen, die schadhaften Stellen ausbessern, alles streichen und die Außenanlagen fit machen ist eine Arbeit von etwa einem Monat. Heuer können wir uns Zeit lassen.“ Öffnen werde man das Bad ohnehin nur, wenn ein normaler Betrieb möglich sei. Und: „Wenn wir erst im August aufsperren dürfen, lassen wir es für heuer ganz.“ Vorerst gibt es Badespaß im Erlauftalbad nur auf ATV: Am 23. und 30. April, jeweils um 21.20 Uhr, werden zwei Folgen der Reality-Serie „Unsere Bademeister“, ausgestrahlt, für die im Vorjahr in Purgstall gedreht wurde. „Schade, das wäre eine tolle Werbung gewesen“, sagt Zeller traurig.