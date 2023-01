Grund zum Feiern gab es für SPÖ nur in Wieselburg

Vollbild

Noch am Donnerstag bekam die SPÖ rund um Spitzenkandidat Andreas Danner in Gresten Wahlkampfunterstützung von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Die gebürtige Grestnerin verteilte gemeinsam mit SPÖ-Funktionären beim Sparmarkt Prauchner Primel-Stöcke von der Göstlinger Gärtnerei Rumpold und freute sich: „Das ist wie Nach-Hause-Kommen. Man trifft viele gute Bekannte“, schildert Königsberger-Ludwig. Das Engagement trug allerdings nicht wirklich Früchte. Auch in Gresten verlor die SPÖ 1,9 Prozent und ist hinter ÖVP und FPÖ nur mehr die Nummer drei. SPÖ-Bezirksspitzenkandidat Andreas Danner bei der Stimmabgabe am Wahlsonntag in Lunz am See, wo die SPÖ leicht zulegen konnte. Zumindest in Wieselburg durfte die SPÖ feiern: zum einen den 51. Geburtstag von Bürgermeister Josef Leitner und die Rückeroberung der Nummer-eins-Position bei den Landtagswahlen. Wieselburg ist die einzige Gemeinde im Bezirk, bei der die SPÖ die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte.

