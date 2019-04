Das Thema Gemeindehaftung ist auch für Juristen ein schwieriges, oft hängt die Entscheidung über Haftungsfragen vom Einzelfall ab.

Haftet die Gemeinde für umstürzende Bäume auf ihrem Grund, Unfälle auf Spielplätzen oder Wegen? Hier eine grobe Übersicht.

Bäume:

Voraussetzung für eine Haftung ist die Erkennbarkeit der Gefahr. Ist die Krankheit eines Baumes auch für einen Laien erkennbar, kann zu den Maßnahmen, die vom Halter erwartet werden können, auch die Beiziehung eines Fachmannes gehören. Vom Rechtssystem wird hier einer Gemeinde gegenüber der Allgemeinheit eine besondere Verantwortung auferlegt. Dies gilt umso mehr, wenn sich die Bäume an exponierten Standorten, zum Beispiel in einem Schulhof, an der Straße oder in Parkanlagen, befinden.

Die jährliche Sichtkontrolle reicht bei Schadbäumen, also wenn Schäden oder Schadensanzeichen sichtbar sind, allerdings nicht aus. Je nach Größe und Umfang des Schadens muss häufiger eine Prüfung stattfinden. Kontrollen sollten entsprechend dokumentiert werden (zum Beispiel über einen Baumkataster), um Haftungsansprüche hintanzuhalten.

Sport- und Freizeiteinrichtungen:

Die so genannte „Verkehrssicherungspflicht“ trifft immer denjenigen, der die rechtliche Verfügungsgewalt über eine Anlage hat. Demnach müssen die von der Gemeinde bereitgestellten Sport- und Freizeiteinrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten werden. Sie müssen frei von nicht ohne Weiteres erkennbaren Gefahrenquellen sein.

Nach der Rechtsprechung kann die Haftung im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten nicht durch einseitige Haftungsausschlüsse beseitigt werden. Das heißt, dass Gemeinden durch Warntafeln wie „Benützung auf eigene Gefahr“ oder „Eltern haften für ihre Kinder“ einer Haftung nicht entgehen. Solche Schilder sind rechtlich nahezu bedeutungslos. Einrichtungen wie Klettergerüste, Schaukeln etc. müssen regelmäßig auf die gebotenen Sicherheitsstandards hin geprüft und entsprechend gewartet werden.

Wege:

Nach § 1319a Abs. 1 des ABGB haftet, wenn durch den mangelhaften Zustand eines Weges ein Mensch getötet, verletzt oder eine Sache beschädigt wird, derjenige für den Ersatz des Schadens, der für den ordnungsgemäßen Zustand des Weges als Halter verantwortlich ist – sofern er oder einer seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat. Die Wegehalter-Haftung ist ausgeschlossen, wenn ein Weg unbefugterweise benützt wird. Das wiederum muss durch Verbotszeichen oder Absperrungen klar gekennzeichnet sein.