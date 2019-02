Mit den beiden Hegeschauen im Hallerhof in Puchenstuben und in der Mehrzweckhalle in St. Anton am Samstag fiel der Startschuss für die Trophäenschauen in den 13 Hegeringen des Bezirks.

Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster stellt sich heuer erneut der Wahl. | Raimund Holzer

„2018 war jagdlich gesehen bei uns ein relativ ruhiges Jahr“ berichtet Bezirksjägermeister Ferdiand Schuster im Gespräch mit der NÖN. Während in anderen Regionen der Wolf das prägende Thema war, gab es hierorts noch keine Sichtung. „Es hat zwar zwei Mal eine Vermutung gegeben, dass möglicherweise ein Wolf in der Nacht Tiere aufgescheucht hat, aber das kann genauso ein Mensch oder ein anderes Tier gewesen sein. Offiziell ist der Wolf bei uns noch kein Thema“, erklärt Ferdinand Schuster, freut sich aber, dass schon im Vorfeld die Gespräche und Koordination bei diesem Thema zwischen Jägerschaft, Landwirtschaft, Land und Behörden gut funktioniere.

„Wenn es keine Futterplätze mehr gibt, weiß das Wild in Notzeiten auch nicht, wohin es sich wenden soll.“ Ferdinand Schuster

Etwas zu kämpfen hatte die Jägerschaft im Sommer mit der Trockenheit. Diese habe dem Wild erheblich zu schaffen gemacht. Im Herbst kamen dann die Eichen- und Buchenmast dazu. „Durch das schöne Wetter hat alles geblüht und Früchte getragen. Jetzt sind die Tiere nicht zu ihren gewohnten Futterplätzen gekommen, weil es Futter quer durch den ganzen Wald gegeben hat. Das schlägt sich in der Abschusserfüllung nieder“, weiß Schuster. Insgesamt gab es 2018 beim Rehwild um 150 Abschüsse weniger als im Jahr davor (6.375 zu 6.515 Abschüsse). Auch beim Rotwild hat sich die Zahl der Abschüsse deutlich reduziert. Waren 2017 noch 786 Stück Rotwild im Bezirk erlegt worden, so waren es 2018 nur mehr 718 Stück.

Relativ wenig Probleme gab es im Bereich Wildschäden. Nur in den Hegeringen St. Anton und Göstling musste die Behörde eine zusätzliche Abschussverfügung rausgeben. Weiterhin nur punktuell zu Schäden kommt es im Bezirk durch Schwarzwild. Hiervon betroffen sind die Hegeringe St. Anton, Göstling und Langau. „Es gab bei uns im Bezirk im Vorjahr nur 28 Stück Schwarzwild, die geschossen wurden. Im Vergleich dazu sind es im Melker Bezirk über 500 Stück“, weiß Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster.

Nicht glücklich zeigt sich Schuster mit dem Entfernen der Fütterungsstellen für Rehwild in den Revieren der Österreichischen Bundesforste. „Es ist gesetzlich vorgesehen, in Notzeiten auch das Rehwild zu füttern. Nur wenn es keine Futterplätze mehr gibt, weiß das Rehwild in Notzeiten auch nicht, wohin es gehen kann. Und im südlichen Teil unseres Bezirks hatten wir heuer zu Jahresbeginn mit diesen Schneemengen sicher eine Notzeit, auch wenn das die Bundesforste nicht ganz so gesehen haben“, kritisiert Ferdinand Schuster und hofft auf eine einvernehmliche Lösung, da es bereits diesbezügliche Gespräche auf höchster Ebene gibt.

Vollstes Lob gibt es für die Bundesforste auf der anderen Seite von Schuster für die Rotwildfütterung. Zwar seien auch hier die Anzahl der Futterplätze zurückgenommen worden, dafür würden diese Futterstellen optimal betreut.

Hegering St. Anton: Hegeringleiter Ernst Mitterauer, Ferdinand Hochauer,Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster, Hegeringleiter-Stellvertreter Matthias Hauer, Hans Preitensteiner, Leiter der Bewertungskommission und Vizebürgermeister Leo Wurzenberger (von links). | Raimund Holzer

Wie groß die Wildverluste durch die enormen Schneemengen zu Jahresbeginn in den Hegeringen Göstling, Gaming, Lunz und Langau seien, lässt sich laut Schuster noch nicht abschätzen. „Da muss man den Winter abwarten, ehe man seriöse Aussagen machen kann“, betont Schuster, der sich heuer ein weiteres Mal als Bezirksjägermeister der Wahl stellen wird. Allerdings muss sich Schuster einen neuen Stellvertreter suchen, denn der bisherige Georg Mandl wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. „Jetzt wählen wir nach den Hegeschauen einmal in den 13 Hegeringen die neuen Hegeringleiter, danach werden wir sehen, was sich im Bezirk ergibt“, sieht Ferdinand Schuster den Wahlen gelassen entgegen.

Übrigens: Sehr positives Echo bei der Jägerschaft haben laut Schuster zwei Gesetzesänderungen, die im Vorjahr in Kraft getreten sind, bewirkt: Die Erlaubnis für alle Jäger, Schalldämpfer zu verwenden, und die Mitführung einer Faustfeuerwaffe bei Jagdausübung mit gültiger Jagdkarte und Waffenbesitzkarte. „Der Schalldämpfer ist einfach Gehörschutz für die Jäger und die Faustfeuerwaffe gibt vor allem den Hundeführern bei der Nachsuche eine gewisse Sicherheit“, weiß Schuster.