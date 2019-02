Die massiven Schneefälle im Jänner haben in Niederösterreich für Schäden in Millionenhöhe gesorgt. Dazu kommen Mehrkosten für den Winterdienst und Einbußen in Skigebieten. Die EVN geht von einem Schaden im niedrigen einstelligen Millionenbereich aus.

Für den Katastropheneinsatz im Jänner im Mostviertel rechnet das Land mit Kosten von rund 350.000 Euro. Alleine am Hochkar im Bezirk Scheibbs, das von 7. bis 18. Jänner gesperrt war und zehn Tage lang als Katastrophengebiet galt, wurden 16.000 Arbeitsstunden geleistet. In den Bezirken Scheibbs und Lilienfeld waren vom 9. bis zum 17. Jänner laut Landespressedienst rund 3.000 Helfer im Einsatz. Weiterhin und wohl bis zum Frühjahr mit Reparaturen in Sachen Stromversorgung beschäftigt, sind die Monteure des Netz Niederösterreich. Etwa 200 Monteure waren zu Jahresbeginn wochenlang im Einsatz, um Störungen zu beheben.

Auswirkungen hatten die starken Niederschläge auch auf den Tourismus. Die Marktgemeinde Göstling war mit dem Hochkar am stärksten betroffen. Angespannt war die Lage auch in den Skigebieten Lackenhof, Annaberg und Gemeindealpe Mitterbach. Die Niederösterreich-Werbung rechnet mit einem Verlust von 12.000 bis 14.000 Nächtigungen. Seriöse Zahlen könnten hier jedoch erst Ende Februar genannt werden. „Im Moment sind wir sehr optimistisch, dass es aufgrund der ausgezeichneten Bedingungen, diesen Ausfall über den Verlauf der Saison zu kompensieren“, teilte das Büro von Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav mit.

Mariazellerbahn weiterhin gesperrt

Aufgrund von Räumarbeiten bleibt die Bergstrecke der Mariazellerbahn zwischen Laubenbachmühle und Mariazell weiterhin gesperrt. 30 Bäume waren wegen der Schneelast und des Windes auf die Oberleitung gestürzt. Der Schienenersatzverkehr kostet der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) rund 92.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Strecke kann noch nicht abgeschätzt werden.