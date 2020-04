Maßnahmen bringen viel Neues für die Gemeinden .

Videokonferenzen der Gemeindevorstände und Gemeinderäte, Umlaufbeschlüsse, Fristenlockerung und flexiblere Gestaltung von Kassenkrediten der Gemeinden, sodass diese liquid sind - all das sind Maßnahmen, die am Donnerstag in der Landtagssitzung mit der Änderung von 23 Landesgesetzen beschlossen werden sollen. "Wichtige Beschlüsse, um die rechtliche Anpassung an die geänderten Umstände auch für die Gemeinden sicherzustellen", betont VP-Landtagsabgeordneter Anton Erber.