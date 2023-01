Metall-Verpackungen in die gelbe Tonne

Werbung

Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht. Da sind sich Thomas Prenner, Geschäftsführer des GVU (Gemeindeverband für Umweltschutz) und Bernhard Ebenführer, Betriebsleiter der AWÖ (Abfallwirtschaft Ötscherland GmbH) einig. Für den Rest heißt es: Sortieren, trennen und richtig einwerfen. Seit Anfang des Jahres gibt es eine Neuerung im System: Unter dem Motto „Ab ins Gelbe“ dürfen jetzt auch Verpackungen aus Metall in die gelbe Tonne, die bisher für Kunststoffverpackungen reserviert war.

Sortieranlage trennt Metall und Kunststoff

Eine Veränderung, die bei manchen Kunden auch für Verunsicherung gesorgt habe, gibt Prenner zu und klärt auf: „Nicht alle Gegenstände aus Metall dürfen in die gelbe Tonne. Schrauben, Nägel und sonstiges Kleineisen müssen als Altmetall ins Abfallsammelzentrum, auch Alu-Espressokapseln gehören ins ASZ.“ AWÖ-Chef Ebenführer schildert den Weg des Abfalls von der Tonne zum recycelten Rohstoff: „Die Tonnen werden geleert und von den Lkws am Standpunkt Wieselburg in Container umgeladen. Je nach Material wird der Abfall dann der Wiederverwertung zugeführt.“ Metall und Kunststoff werden in einer hochmodernen Sortieranlage getrennt. „Das muss man sich vorstellen wie ein riesiges Förderband, wo auch gleich die verschiedenen Kunststoff- und Metallarten vorsortiert werden“, schildert Ebenführer.

Die beste Sortieranlage könne aber nicht das ersetzen, was die beiden die „Trenn-Moral“ der Bürger nennen. Bewusstseinsbildung, gepaart mit Schwerpunktkontrollen, sollen diese optimieren. Bei Fehleinwürfen bleibt die Tonne stehen. Aber es sollen nicht in erster Linie die Sanktionen, sondern die Einsicht im Mittelpunkt stehen, sagt GVU-Chef Prenner. Mit der Bewusstseinsbildung wollen AWÖ und GVU schon bei der jungen Generation ansetzen. „Wir arbeiten mit den Volksschulen im Bezirk zusammen. Über die Kinder kann man die Eltern erreichen“, sagt AWÖ-Betriebsleiter Ebenführer. Für junge Besucher, die einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, seien GVU und AWÖ offen.

„Wir arbeiten mit den Volksschulen im Bezirk zusammen. Über die Kinder kann man die Eltern erreichen“

217 Tonnen Metall-Verpackungen wurden 2022 aus dem Bezirk entsorgt, sowie 746 Tonnen Kunststoff-Verpackungen. „Die Tendenz beim Kunststoff ist leicht fallend, 2021 waren es noch 764 Tonnen“, berichtet Ebenführer. Bis 2025 sollen in ganz Österreich 65 Prozent des anfallenden Verpackungsmaterials wiederverwertet werden. „Ein sportliches Ziel“, geben Prenner und Ebenführer zu. „Aber die Entwicklungen im Abfallmanagement sind unglaublich. Was vor fünfzehn Jahren kaum vorstellbar war, ist heute selbstverständlich, wie zum Beispiel, dass seit Mai 2020 der Bezirk Plastiksackerl-frei ist.“

Die Wörter „Müll“ und „Abfall“ seien im Grunde überholt, sagen Prenner und Ebenführer: „Wir bevorzugen den Begriff Rest- und Wertstoffe. Denn ein großer Teil von dem, was in den Tonnen landet, kann bei richtiger Trennung durch Recycling einer neuen Verwendung zugeführt werden.“

