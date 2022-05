Naturpark-Kindergärten feierlich ernannt

Werbung

Nach der feierlichen Ernennung zum Naturpark-Kindergarten in Annaberg und Puchenstuben erhielten auch die Kindergärten in Kienberg und Gaming ihr Zertifikat. Bei der Prädikatisierungsfeier in Kienberg wurden die Ehrengäste mit Liedern und einem Kunstwerk aus Ästen, Steinen und Blättern von den Kindern empfangen.

„Ich bin stolz, dass wir zwei Naturpark-Kindergärten in der Gemeinde haben“, zeigte sich Bürgermeisterin Renate Rakwetz erfreut. Auch der Standort mitten im Grünen ist etwas ganz Besonderes. „Euer Kindergarten hier in Kienberg ist dem Naturparkursprung am nächsten“, erklärt Florian Schublach, Leiter vom Naturparkzentrum, an die Kinder gewandt.

„Es geht darum, auf die Natur aufzupassen und ihre kleinen und großen Wunder zu genießen. Dadurch werdet ihr die Natur noch genauer sehen, riechen und fühlen“, verdeutlicht Claudia Kubelka, Bürgermeisterin von Annaberg, die Bedeutung des Naturpark-Zertifikats.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.