drei zusätzliche, stündliche Spätverbindungen --> neue Verbindungen um 21.35 Uhr, 22.35 Uhr und 23.35 Uhr ab Pöchlarn (2019: letzte Verbindung um 20.37 Uhr)

eine zusätzliche Spätverbindung von Scheibbs 21.29 Uhr nach Pöchlarn (2019: 20.29 Uhr)

neuer Verstärker: Pöchlarn (5.40 Uhr) bis Scheibbs (an Montag bis Freitag) --> somit Halbstundentakt von 4 bis 7 Uhr

neue Frühverbindung (an Montag bis Freitag) von Scheibbs (3.43 Uhr) nach Pöchlarn --> eine Stunde früher

neue Frühverbindungen am Wochenende ab Scheibbs: an Samstagen (wenn Werktag): erste Verbindung um 4.42 Uhr statt bisher um 5.26 Uhr; an Sonn- und Feiertagen: erste Verbindung um 4:42 Uhr statt bisher um 6.37 Uhr.