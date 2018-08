Die Ferien neigen sich dem Ende zu, der Schulstart steht vor der Tür. Das neue Schuljahr bringt auch einige Neuerungen mit sich.

Auf Hochtouren laufen die Vorbeitungen in der CMS Wieselburg. Hier werden am 3. September 46 Schüler in den beiden ersten Klassen Platz nehmen. Genug Platz wird es erstmalig auch für die 36 Lehrer der Schule geben, denn das Lehrerzimmer wurde während der Ferien vergrößert und neu ausgestattet. „Die Situation war vorher untragbar. Die Lehrer mussten sich die Tische mit Kollegen teilen. Jetzt hat jeder Lehrer seinen eignen Arbeitsplatz“, freut sich auch Direktorin Rosa Hörhann.

Außerdem wurden in allen Klassen Akustikdecken eingebaut. Diese sollen Nebengeräusche dämmen und so die Aufmerksamkeit der Schüler im Unterricht noch verbessern. Ein neuer Fun-Court am Schulgelände wurde ebenfalls installiert. Erstmalig soll ab Herbst in der Mittelschule Wieselburg das Freie Lernen im „Lernbüro“ etabliert werden. „Dabei erhalten die Schüler einen Lernplan und Aufgaben für vier bis sechs Wochen, die sie in diesem Zeitraum erledigen müssen“, erklärt Hörhann. Die Lehrer fungieren während dieser Phase als Helfer, Unterstützer und Betreuer. „Wir wollen das heuer mit einer zweiten Klasse versuchen“, ergänzt die Direktorin.

Rauchverbot am gesamten Schulgelände

Rechtzeitig zum Schulstart tritt das generelle Rauchverbot an Schulen in Kraft. Dieses gilt nun auch für Lehrer und Besucher, sprich auch für Eltern, die am Schulgelände auf ihre Kinder warten. „Das Verbot ist auf jeden Fall zu befürworten. Einige Lehrer werden sich halt umstellen müssen“, betont Pflichtschulinspektor Leopold Schauppenlehner. Auch in der CMS Wieselburg will die Direktorin gegen den „Blauen Dunst“ rigoros vorgehen: „Wir werden am Schulgelände kontrollieren und wenn nötig, die Eltern nochmals darauf aufmerksam machen.“

Personelle Veränderungen stehen in einigen Volksschulen an. Der Wechsel von VS-Direktorin Heidelinde Berger nach Steinakirchen, sie betreute zuletzt die Schulen St. Anton und Puchenstuben, erforderte dementsprechende Maßnahmen. „Die Schulen St. Anton und Puchenstuben werden nun von Direktor Martin Hörmer in Gaming mitbetreut“, betont Pflichtschulinspektor Leopold Schauppenlehner. Die Leitung der VS St. Georgen/Leys übernimmt künftig die Scheibbser Direktorin Ruth Brüller. Eine neue Leitung erhalten auch die drei gemischten VS-Klassen in Reinsberg. „Da Direktorin Ingrid Wolmersdorfer nach einem Freijahr in Pension gehen wird, übernimmt Direktor Franz Rischanek von der VS Gresten die Leitung“, erklärt der Pflichtschulinspektor. Ebenfalls neu besetzt wurde die Leitung der SMS Scheibbs mit Ingolf Völker.

Freudig zeigt sich Schauppenlehner angesichts der leicht steigenden Schülerzahlen in den Mittelschulen, Sorgen hingegen bereitet ihm der bevorstehende Lehrermangel in Deutsch. Dieser könnte im Bezirk im Schuljahr 2019/2020 bereits schlagend werden: „Heuer kommen wir noch gut durch, aber dann ist es vermutlich notwendig durch Mehrleistungen diesen Mangel aufzuheben“. Viele Lehre sind derzeit in Teilzeit, hier gäbe es laut Schauppenlehner noch Aufstockungspotenzial.