Ötscher: Sperren wegen Lawinenwarnstufe 5 .

Auf Grund der aktuellen Lawinenwarnstufe 5 (sehr groß) und der Gefahr von Windbrüchen kann das Skigebiet Ötscher am Mittwoch nicht wie gewohnt um 9 Uhr in Betrieb gehen. Das gab das Tourismusbüro am Mittwochvormittag bekannt.