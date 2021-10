Offene Ateliers: Zu Gast bei Künstlern

Vollbild

Öffnet wie 1.000 Künstler im ganzen Land am 16. und 17. Oktober ihr Atelier in St. Leonhard am Forst: Bildhauerin und Keramikerin Ulrike Zerzer (Zweite von rechts). Im Bild mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (Mitte), den NÖ Kulturvernetzungs-Geschäftsführern Josef Schick (links) und Harald Knabl (rechts) und NÖN-Kulturressortleiterin Michaela Fleck beim Fototermin im Millenniumsaal des St. Pöltner Landhauses. Ausdrucksstarkes Bild von Traude Egger aus Scheibbs. Tomas Fetty, Armin Sollböck und Walter Albrecht freuen sich gemeinsam auf die Tage der Offenen Ateliers in Neubruck.

