Prima la musica: Junge Talente vor den Vorhang geholt

Die Sängerinnen Lisa Falkensteiner und Charlotte Heigl aus Wieselburg durften sich über einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundesbewerb freuen. Faris Sabanovic, Fridolin Ziegelwanger und Luise Zirkler holten gemeinsam als Ensemble „3 Young Trumpets“ einen 1. Preis mit Auszeichnung. Karoline Pernkopf erreichte in der Wertungsgruppe III Violoncello-Solo den 1. Platz. Larissa Mock von der Johann Heinrich Schmelzer Musikschule Scheibbs erspielte mit ihrer Gitarre in der Wertungsklasse I einen 1. Platz. Jonas Brandhofer, Elias Köberl, Tobias Wagner und Simon Brandl sind die „Brass Brothers“, die mit ihrem Sound einen ersten Platz belegten. Alma Heigl (links) im Bild mit Hanna Kuntner erreichte einen 2. Preis. Daniel Baumgartner, Lena Handl und Florian Nurscher sind „2 Men and 1 Lady“.

