Alle haben sie zugestimmt. Manche erst nach teils heftigen Diskussionen, andere wiederum ohne jeglichen Kommentar. Die 18 Gemeinden des Bezirks zahlen 2019 anstatt 10 Euro nun 13 Euro pro Einwohner für den Rettungsdienst des Roten Kreuzes. Der ist eine gesetzliche Verpflichtung, obliegt den Gemeinden und ist per Vertrag an das Rote Kreuz übergeben.

Vor 13 Jahren lag die Pro-Kopf-Quote noch bei 4,80 Euro. Danach begannen die ersten freiwilligen höheren Beitragszahlungen der Gemeinden. Seit 2009 sind es fix 10 Euro pro Einwohner. Oder insgesamt rund 410.000 Euro im Jahr. Zum Vergleich: Die Personalkosten im Rettungsdienst bewegen sich 2018 bei 1,2 Millionen Euro, die Kosten für den Fuhrpark bei 405.000 Euro.

„Wir brauchen eine nachhaltige landesweite Lösung bei der Finanzierung, sonst können wir die Qualität nicht halten.“ Rotkreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Reinhard Punz

Beide Beträge stiegen im heurigen Jahr um zehn beziehungsweise fünf Prozent, während die Steigerung bei den Kassenerlösen für den Rettungsdienst im heurigen Jahr bei 2,7 Prozent gedeckelt ist. Bislang konnte der Fehlbetrag mit Spendengeldern oder den daraus resultierenden Rücklagen finanziert werden. Die Rücklagen sind allerdings durch den nötigen Zubau bei der Bezirkszentrale in Scheibbs aufgebraucht.

Dennoch sei dieser nicht Schuld an der jetzigen Finanzsituation, wie RK-Bezirksstellengeschäftsführer Reinhard Punz im NÖN-Gespräch klar stellt. „Wir haben schon im Herbst 2017 auf die Entwicklung hingewiesen, dass wir aufgrund von notwendigen Personalaufstockungen, ausgelöst durch die Umstellung auf das Notarzt-Einsatz-Fahrzeugsystem (NEF) und die strengere Handhabe des Arbeitszeitgesetzes, die laufenden Kosten für den Rettungsdienst mit Spenden nicht mehr zur Gänze abdecken werden können. Ohne Bauprojekt wäre das Thema spätestens in zwei Jahren akut geworden, jedoch hätten wir fünf Einsatzfahrzeuge bei jedem Wetter im Freien stehen“, erklärt Punz.

RK-Bezirksgeschäftsstellenleiter Reinhard Punz | Rotes Kreuz/Lukas Hürner

Rund zehn Prozent Kilometer mehr haben die Rot-Kreuz-Mitarbeiter im heurigen Jahr im Rettungsdienst zurückgelegt als im Vorjahr. „2017 haben wir erstmals die Millionen-Kilometer-Jahresgrenze übersprungen. Heuer werden es um die 1,12 Millionen Kilometer sein“, weiß Punz. Mehr Kilometer bedeuten aber auch mehr Personalbedarf. Aktuell sorgen 387 Rot-Kreuz-Mitarbeiter 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag für den reibungslosen Rettungsdienst in der Bezirksstelle Scheibbs sowie den drei Ortsstellen in Gaming, Steinakirchen und Wieselburg. Ein Höchststand – sowohl an ehrenamtlichen (311) als auch an hauptberuflichen Mitarbeitern (25).

Dazu kommen 30 Zivildiener (je zehn pro Einrückungstermin, wobei es beim April-Termin noch freie Plätze gibt) und um die sechs Mitarbeiter, die ihr Freiwilliges Sozialjahr beim Roten Kreuz Scheibbs leisten. „Mit weniger Personal geht es nicht, wenn wir die Rund-um-die-Uhr-Versorgung auf allen vier Stützpunkten aufrechterhalten wollen. Nur dann ist der hohe Qualitätsstandard, den wir anbieten. Weniger Stützpunkte oder weniger Personal würde auch längere Einsatzzeiten beim Rettungsdienst und vor allem bei Notfällen bedeuten. Nur wenn das wer will, muss er es auch anschaffen“, sagt Punz.

Auf längere Sicht brauche es laut Punz eine nachhaltige Lösung auf Landesebene. Entsprechende Gespräche laufen derzeit auf höchster Ebene. „Ich hoffe auf eine landesweite Regelung bei der Finanzierung, damit nicht jede Bezirksstelle mit den Gemeinden verhandeln muss. Dann liegt es an den internen Strukturen, einen finanziellen Ausgleich der regionalen Gegebenheiten zu schaffen. Es muss klare Aufträge und Spielregeln ähnlich wie beim NEF-System geben“, betont Reinhard Punz.

Denn die Alternative wären entweder Personalkürzungen beim Roten Kreuz und längere Versorgungszeiten für die Patienten oder Gemeindebeiträge, die an die 20 Euro gehen würden. „Die Situation ist kritisch, aber sicher nicht hoffnunglos. Nur brauchen wir entsprechende Rahmenbedingungen“, sagt Punz.