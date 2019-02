Insgesamt 1.400 Kubikmeter Schnee aus Lackenhof wurden im Jänner und Februar des Vorjahres für die Dreharbeiten mit mehren Lkws und Sattelschlepper der Firmen Brandl (Wieselburg), Pichler (Ybbsitz), Riedler (Amstetten) und Mitterbauer (Oberndorf) nach Wien transportiert. „Fünf Tage lang haben wir täglich 350 Kubikmeter Schnee transportiert und damit für viel Aufsehen auch auf der Autobahn und natürlich in Wien gesorgt“, schildert Andreas Sirninger von der Firma Brandl im NÖN-Gespräch.

Übrigens auch für Lackenhof und den Ötscher waren die Schneetransporte im Vorjahr eine tolle Werbung. „Sie fanden eine Woche vor den Semesterferien statt. Wir haben die Lkws auch mit Transparenten von uns versehen“, freut sich Ötscherlift-Geschäftsführer Andreas Buder über diese erfolgreiche und nicht alltägliche Aktion.

