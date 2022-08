Schulstart in den höheren Schulen: Fehlzeiten werden weiter Thema sein

Werbung

Es wird ein Schulstart wie damals, ohne Maske und Testungen. Das ist seit der Pressekonferenz von ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek am Montagvormittag dieser Woche fix. Schulen dürfen aber begründet selbst verschärfen.

Direktorin Sigrid Fritsch vom BG/BRG Wieselburg bleibt „vorsichtig positiv“. Sie hofft, dass Testen und Masken-Tragen in der Schule der Vergangenheit angehören. Viele Schüler hätten im vergangenen Jahr krankheitsbedingt einiges nachzuholen, „doch ich bin zuversichtlich, dass wir das aufholen werden. Wir werden sicher noch weiterhin von längeren Fehlzeiten von Lehrern und Schülern betroffen sein.“ Auch die psychischen Auswirkungen von Corona seien „noch spürbar, aber besser geworden.“ Mit fünf ersten Klassen werde das BG/BRG im neuen Schuljahr wieder ausgelastet sein. Sehr zufrieden ist man mit der Sommerschule, die heuer am BG/BRG erstmals stattgefunden und 70 Kinder durch Lernförderung besser ins neue Schuljahr gebracht hat.

Sigrid Fritsch, Direktorin BG/BRG Wieselburg. Foto: BG/BRG Wieselburg

Andreas Schmid, Direktor im BORG Scheibbs, hatte in den vergangenen zwei Monaten in seiner Schule eine Riesen-Baustelle vom Keller bis in den ersten Stock. „Die ganze schulische IT-Infrastruktur wurde neu gemacht“, erzählt Schmid. „Das bedeutet komplette neue Verkabelung des ganzen Hauses, neuen Server und alles, was sonst noch dazugehört.“ Dass die Arbeiten in zwei Monaten schaffbar seien, habe niemand geglaubt, sagt Schmid. „Aber es ist geschafft.“ Die Schüler können in ein aufgeräumtes und unter Hochdruck geputztes Haus einziehen. An der Pflasterung und der Stiege am Nebeneingang werde noch gearbeitet, fährt Schmid fort, „aber das behindert den Schulbetrieb nicht sonderlich.“ Schmid geht mit Elan in sein 24. Schuljahr und ist auch mit den Neuanmeldungen zufrieden, die im vergangenen Jahr eingebrochen waren: „Heuer haben wir wieder 90 neue Schüler in vier fünften Klassen.“

Andreas Schmid, Direktor BORG Scheibbs. Foto: Eplinger

Sehr ruhig sieht Alois Rosenberger, Direktor des Francisco Josephinum Wieselburg, dem neuen Schuljahr entgegen. Sechs erste Klassen treten zum Schulstart in der 830 Schüler starken Schule an. Auch die 500 Schülerheim-Plätze sind voll belegt. Von den 29 Klassen beginnen 25 mit dem Unterricht, die vier Klassen, die ein Praktikum gemacht haben, starten Anfang Oktober.

„Teuerungen werden auch uns belasten“

Sollte Corona wieder zuschlagen, sieht sich Rosenberger gerüstet. „Im Moment gelten bei uns die gleichen Verhaltensregeln wie in den anderen Schulen. Aber weil wir eine Schulheim-Schule sind, müssen wir die Lage genauer beobachten und darauf achten, dass wir – wenn nötig – sofort Maßnahmen setzen können.“ Das Test-Regime könne jederzeit wieder hochgefahren werden.

Alois Rosenberger, Direktor Francisco Josephinum Wieselburg. Foto: Josephinum

Sorge bereitet Rosenberger eher die Auswirkungen der Teuerungen, vor allem der Strompreise. „Durch unseren Anschluss an Biomasse-Heizung haben wir auf diesem Gebiet ein geringeres Problem. Aber durch steigende Strom- und Lebensmittelpreise wird auch für unsere Schule eine budgetäre Last entstehen.“

Für Direktorin Barbara Heigl vom BIGS Gaming bringt der Schulstart neue Herausforderungen mit sich. „Heuer ist es nicht Corona, sondern die Umstellung unseres IT-Systems“, meint sie. Denn seit 1. September ist nicht mehr das Land NÖ, sondern die Caritas der Schulerhalter der Pflegeschule. Bereits geschlossen sind die Renovierungsarbeiten am Schulgebäude. „Es wurden Dachflächenfenster ausgetauscht, die Brandschutzanlage erneuert und zusätzlich haben wir ein Nähzimmer in einen neuen Klassenraum verwandelt.“

Barbara Heigl, Schulleiterin BIGS Gaming. Foto: Christian Eplinger

Alles ist also bereit dafür, dass hier ab Montag 50 neue Schüler und alles in allem acht Klassen mit dem Unterricht loslegen können. 45 Schülerinnen sind im Internat untergebracht, die heuer von einem neuen Mitarbeiter-Team betreut werden. Neu ist auch die Höhe der Pflegeausbildungsprämie, die die Schüler erhalten. Sie wurde von 420 auf 600 Euro angehoben.

Für 25 Schüler der Pflegschule Gaming wird es das letzte Jahr sein, denn sie schließen danach ihre Ausbildung ab und treten in die Berufswelt ein, „wo sie schon sehnlichst erwartet werden“, betont Heigl.

