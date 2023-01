Schwierige Zeiten für Kultur: Bühnenstars sind Zugpferde

Werbung

Die Teuerungswelle als Kulturspielverderber bringt manche Veranstalter derzeit ins Schwitzen.

Karl Simader vom Verein Kulturschmiede in Gresten kann davon ein Lied singen. „Heuer bieten wir sechs Veranstaltungen an, die Anzahl der Abos hat sich aber im Vergleich vor Corona halbiert“, meint er. Als Grund für den Rückgang steht für den Obmann aber nicht die Frage: „Will ich mir einen Besuch leisten?“. „Meines Erachtens sind die Leute bequemer geworden, denn am Geld kann es bei uns nicht liegen. Unser Abo kostet für sechs Veranstaltungen 85 Euro.“ Dabei kann der Verein auf eine zufriedene Zahl von Stammgästen zählen, „aber die verkauften Tickets an der Abendkasse bzw. Einzelkarten gibt es fast nicht mehr“, ergänzt Simader. Zugpferd beim aktuellen Programm des Grestner Kulturvereines, das neben Austropop auch Musik aus aller Welt auf die Bühne holt, sind Kabarettgrößen wie Angelika Niedetzky und Clemens Maria Schreiner. „Bekannte Künstler ziehen halt immer“, meint der Obmann.

Das ist auch im Kulturdorf Reinsberg deutlich spürbar. „Der Kartenverkauf läuft generell sehr gut“, meint Organisatorin Kuratantin Katrin Karall-Semler. Ein absoluter Run war hier auf die Veranstaltung von Kabarettist Thomas Stipsits zu beobachten. „Die Veranstaltung ist erst im Juni, aber bereits vor Weihnachten war die Veranstaltung bis auf ein paar Stehplätze zur Gänze ausverkauft. Aktuell wird versucht, an Kooperationspartner vergebenen Kontingente zurückzuholen“, meint die Organisatorin.

Mundpropaganda ist die beste Werbung

Dass sich Reinsberg in den vergangenen Jahren so als Kulturtreff schlechthin entwickelt hat, liegt laut Karall-Semler an dem guten Mix der Genres. „Wir sprechen viele Kulturinteressierte an, vom Kabarett- bis zum Opern- und Volksmusikfan. Außerdem versuchen wir stets Qualität nach Reinsberg zu holen und binden immer wieder auch regionale Künstler mit ins Programm ein.“ Das spricht sich herum, sodass es nur wenig Aufwand braucht, die Veranstaltungen zu bewerben. „Mundpropaganda funktioniert halt immer noch am besten“, weiß die Kuratantin, die sich an eine Aussage einer Veranstaltungsbesucherin gerne erinnert: „Jeder, der sich so eine Veranstaltung entgehen lässt, ist selber Schuld.“

Ortswechsel nach Wieselburg, wo das Messegelände vor allem für größere Veranstaltungen ab 700 bis zu 2.500 Besucher genutzt wird. „Bisher wurde die Messe Wieselburg in erster Linie von externen Veranstaltern als Veranstaltungsort genutzt“, erklärt Geschäftsführer Werner Roher. Kurz vor Weihnachten füllte zum Beispiel die volkstümliche Starweihnacht die Halle randvoll mit Menschen. 2023 sollen diese Aufgabe unter anderen Melissa Naschenweng, Edmund oder Saso Avsenik & seine Oberkrainer übernehmen.

Neuerlich tritt die Messe Wieselburg aber auch selbst als Veranstalter auf. Mit Gernot Kulis, Alex Kristan, Thomas Stipsits und die Seer will man als Kultur-Nahversorger agieren. „Der Vorverkauf für diese Events lauft grundsätzlich zufriedenstellend, wobei die Seer erst kürzlich fixiert wurden und der Vorverkauf erst startet“, informiert Roher, für den im Vordergrund steht, sich noch mehr als Veranstaltungszentrum zu etablieren.

Aber auch im Messebereich geht es seit Herbst nach der Pandemie-Pause wieder in Richtung Normalität. „Wir sind zuversichtlich, dass das auch für Kulturveranstaltungen gilt. Wir werden jedenfalls auch alle Messen für Werbemaßnahmen für den Veranstaltungsbereich nutzen, um so den Kulturbetrieb anzukurbeln.“

Die Gemeinden im Bezirk setzen als Veranstalter ebenfalls auf Publikums-Magneten. In Purgstall freut man sich darüber, sich für den Sommer ein Konzert des Nockalm Quintetts gesichert zu haben. Am 1. Juli machen die „Nockis“ auf ihrer 40-Jahre-Jubiläumstour in Purgstall halt und bespielen mit einem Open Air den Kirchenplatz. „Es ist toll, dass wir uns die Nockis sichern und so ein Konzert bieten können. Sie sind die beliebteste Schlagerband Österreichs“, sagt Organisatorin Hildegard Ressl. Auch um die Karten sei ein G‘riss: „Wir mussten gar nicht so viel werben, und das Interesse ist schon riesig.“

