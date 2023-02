Semesterferien-Beginn: Ab auf die Piste

In der Vorwoche fand in Lackenhof der dreitägige Kindergarten-Skikurs, veranstaltet vom Verein Groß und Klein Lunz am See, statt. Gemeinsam mit der Skischule Ötscher Lackenhof, Michael Nendwich und vielen fleißigen Helfern erlernten 20 Kinder in drei Gruppen ihre ersten Schwünge im Schnee.

Foto: Verein Groß und Klein