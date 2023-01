SPÖ fordert Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung

Werbung

„Solange die enorme Teuerung anhält, halte ich die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln und die Stärkung und die Verdichtung unseres Netzes an Sozialmärkten für ein wichtiges Mittel, um die Auswirkungen der Teuerung auf die Bevölkerung zu mildern“, ist Andreas Danner, SPÖ-Spitzenkandidat des Bezirks für die Landtagswahl, überzeugt. Danner möchte in diesem Zusammenhang auch auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. „Noch immer landen zu viele Lebensmittel im Müll. Diese könnten aber verpflichtend Sozialmärkten zur Verfügung gestellt werden. In Frankreich, Italien oder Tschechien hat man dies per Gesetz geregelt. Das wäre auch ein Ansatz für Österreich“, fordert Danner.

