Tage der offenen Ateliers: Bunter Einblick in die Welt der Kunst

Was Künstler mit Pinsel, Farben und Werkzeugen erschaffen, können Kunstliebhaber im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“ bewundern, wenn Kunstschaffende aus ganz Niederösterreich die Türen ihrer Werkstätten öffnen.

So auch Traude Egger, die sich ein Leben ohne kreative Projekte und farbenfrohe Bilder nicht mehr vorstellen kann. Vor rund 60 Jahren begann die gebürtige Scheibbserin als junge Künstlerin mit der Ikonenmalerei. Nach einer Ausbildung bei bulgarischen, griechischen und russischen Professoren entdeckte sie auch ihre Liebe zur Hinterglasmalerei und erschafft seither einzigartige Kunstwerke. „Mit Aquarell auf Hinterglas zu malen, ist etwas ganz Besonderes, denn diese Technik habe ich selbst kreiert. Man braucht dazu keine Vorlage und kann einfach der Kreativität freien Lauf lassen“, zeigt sich die Künstlerin begeistert von ihrer Idee, welche durch kräftige Farbgebung und zarte vergoldete Elemente glänzt. Ein besonderer Blickfang in Traude Eggers Atelier ist vor allem eine dreiteilige Ikone, welche aktuelle Sorgen der Menschen in den Vordergrund rückt. „Das Tolle an der Kunst ist, dass sie sich im Laufe des Lebens verändert. Man lernt immer etwas dazu“, betont die Malerin.

Genauso bunt geht es auch im Atelier von Andrea Faschingleitner zu. Pinsel und Farben begleiten die Künstlerin bereits seit ihrer Kindheit: „Ich war schon als Kind eine Malerin. Die Kunst bereitet mir nach wie vor sehr viel Freude.“ Bei einem Rundgang durch die Werkstätte der Pensionistin erwartet die Besucher mit Hinterglas-, Aquarell- und Ölmalerei eine bunte Vielfalt an einfallsreichen Kunstwerken, die meist Motive wie Personen, Tiere oder Blumen zeigen. „Meine großen Bilder sind modern und leicht, im Gegensatz zu den Miniaturzeichnungen, die ich auf Eier oder Kugeln male“, verdeutlicht Andrea Faschingleitner ihr vielseitiges Talent und verrät, was das Schöne an Kunst ist: „Ich kann beim Malen einfach abschalten. Die Kunst ist meine Energiequelle und ich freue mich immer über das schöne Endergebnis.“

In eine ganz andere künstlerische Richtung bewegt sich der Scheibbser Andreas Handl, der mit seiner Kamera auf der Suche nach spannenden Motiven ist. Die Leidenschaft für Fotografie begann vor rund 55 Jahren, im Zeitalter der analogen Kameras. „Damals habe ich alle Fotos selbst im Labor entwickelt, mittlerweile fotografiere ich nur noch mit Digitalkameras“, erzählt der ehemalige Lehrer für bildnerische Erziehung. Dabei schaffen es Personen und Tiere genauso wie beeindruckende Architektur und Landschaften vor seine Linse. „Besonders wichtig ist ein schönes und interessantes Licht“, verrät Andreas Handl das Geheimnis hinter seinen fotografischen Werken. Vor zwei Jahren begann er nach der Teilnahme an einem Schmiedekurs dann auch sein künstlerisches Talent beim Schmieden von Damastmessern auszuleben. „Die Arbeit mit verschiedenen Materialen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir zuhause eine Schmiedepresse gebaut habe.“

