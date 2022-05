Teuerungen im Alltag: Bedarf an Hilfen steigt ständig an

Werbung

Dass die Teuerungswelle vor unserer Haustüre angekommen ist, merkt Caroline Schalhaas vom Roten Kreuz Scheibbs deutlich.

Besonders bei der Tafel Österreich stehen jetzt jeden Samstagabend mehr Leute an als noch vor einigen Monaten. „Man kann sagen, dass jede Woche drei bis vier neue Kunden dazukommen.“ Dennoch sind die gespendeten Waren, rund eine Tonne pro Woche, bis jetzt noch ausreichend. „Ein Glück, aber was fehlt, sind Reis, Nudeln und Mehl, diese Produkte können wir derzeit gar nicht mehr anbieten.“

Ein reichliches Angebot hingegen gibt es im Henry Laden in Scheibbs. Besonders auffällig wird derzeit Kleidung gekauft. So kostet zum Beispiel ein T-Shirt zwei bis vier Euro, Schuhe drei bis fünf Euro. Der Reinerlös des Henry-Ladens fließt direkt in die Spontanhilfe. „Damit werden oft Strom und Mieten bezahlt, für Menschen, die sich das nicht mehr leisten können. Wir verzeichnen hier einen stetigen Anstieg.“

