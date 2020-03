Am vergangenen Dienstagabend kam ein Traktorlenker mit seinem Fahrzeug aus Amstetten auf der L6140 zwischen Hub-Lehen und Oberndorf so unglücklich von der Straße ab, dass er umkippte. Der leicht verletzte Traktorfahrer wurde von der Rettung versorgt. Der Traktor wurde mittels Seilwinde und eines Teleladers wieder auf die Räder gestellt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Kirnberg und Hub-Lehen mit insgesamt 14 Mann eingesetzt.