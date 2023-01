Unabhängiger Bauernverband: Kein Geld für Investitionen

50 Stück Vieh stehen im Stall von Thomas Erber in Wolfpassing. Der 51-jährige Landwirt führt den Hof seit 2010 in dritter Generation. In den vergangenen Jahren jedoch ist der Ertrag, den er aus der Mastviehhaltung erzielt, immer geringer geworden. „Wir müssten dringend in einen Kälberstall investieren, aber die Preise für das Fleisch werden immer geringer.“ Derzeit erhält er für ein Kilo (geschlachtet) 5,03 Euro. „Mein Ertrag wird durch die gestiegenen Düngepreise, die steigende Inflation sowie die Energiepreise immer weniger. Da bleibt für eine Investition nichts mehr übrig“, meint Erber, der sich mit einem Teilzeitjob und dem Ab-Hof-Verkauf von Eiern sein Überleben sichert. „Bis jetzt noch, denn wenn es so weitergeht, weiß ich nicht, ob ich meinen Hof halten kann“, meint er.

So wie ihm ergeht es vielen Bauern im Bezirk“, weiß Kammerrat Josef Handl vom Unabhängigen Bauernverband: „Wir Landwirte brauchen etwas mehr von der Spanne, denn dann wäre es auch möglich, wieder zu investieren, und das kommt natürlich auch der Region zugute“, fordert er gleichzeitig die Abschaffung der Bürokratie. Denn die werde für den Bauern immer mehr. „Viele leben von der Substanz und stehen in Anbetracht der stetig wachsenden Auflagen, Stichwort Ende der Anbindehaltung, schlussendlich vor der Entscheidung, ob sie aufgrund der notwendigen Investitionen überhaupt weitermachen können.“ Der Ausblick auf 2023 stimmt den Kammerrat zudem mehr als nachdenklich. „So werden ab 1. Jänner große Anbauflächen per Satellit überwacht und auch die Handysignatur für Förderanträge bei Investitionen liegt den Leuten im Magen.“ Mit dem Biodiversitätsprogramm (GAP) – Flächen werden stillgelegt, was für den Bauern weniger Geld bedeutet – verschärft sich die Lage zusehens.

Bei all den Problemen für die Landwirte sieht sich der UBV sich in seiner Arbeit bestätigt. „Wir sind Ansprechpartner für die Unabhängigen Bauern und ihre Probleme, und das ohne Parteiapparat und mit geringen finanziellen Mitteln im Hintergrund“, meint Handl.

