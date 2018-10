Kürzere Fahr- und Wartezeiten beim Passantrag, davon können künftig die Bewohner der Gemeinden Wieselburg, Purgstall, Gaming und St. Anton profitieren. Denn ab 2. November besteht hier die Möglichkeit, seinen Antrag für den Reisepass und Personalausweis gleich direkt im Bürgerbüro der Gemeinde abzugeben.

Wodicka

In Wieselburg werden die Gemeindemitarbeiter Andrea Eder und Gerhard Buchegger die Anträge künftig entgegennehmen. „Wir prüfen dabei, ob alle notwendigen Dokumente vorhanden und korrekt ausgefüllt sind. Zusätzlich wird ein Fingerscan durchgeführt und die Gebühren werden eingehoben“, erklärt Buchegger. Dann werden die Anträge einmal pro Woche zur Bezirkshauptmannschaft gebracht.

Mit welchem Ansturm die beiden rechnen müssen, das lässt sich nur mutmaßen. „Wir haben keine Ahnung, wie viele Anträge wir pro Monat erhalten werden,“ sagt Eder.

Eines weiß die Gemeindebedienstete aber mit Sicherheit: „Bis man seinen neuen Pass in den Händen hält, wird es sicherlich 14 Tage bis drei Wochen dauern.“ Denn nachdem die Gemeinde den Antrag an die Bezirkshauptmannschaft übermittelt hat, werden dort Prüfschritte eingeleitet und die elektronische Erfassung der Anträge und die Übernahme der Fingerabdrücke in das bundesweite Identitätsdokumentenregister für den Produktionsauftrag an die Österreichische Staatsdruckerei und die Zustellung der neuen Dokumente vorgenommen.

Passfoto nicht älter als ein halbes Jahr

Im Vorjahr wurden bei der Bezirkshauptmannschaft 4.842 Reisepässe (inklusive Notpässe) und 653 Personalausweise beantragt. Heuer waren es bislang 3.669 Reisepässe und 473 Personalausweise. „Die Arbeitsentlastung für uns wird aufgrund dieser Serviceleistung der Gemeinden als eher gering eingestuft, zumal die Gemeinden eben nur für einen Teil des Verfahrens ermächtigt sind“, so das Statement der Bezirkshauptmannschaft.

Damit der Antrag rasch abgewickelt wird, gilt es laut Sylvia Hess, sie ist in Gaming gemeinsam mit Siegfried Weber zuständig, einige Details zu beachten. „Wichtig, ist, dass das Passfoto nicht älter als ein halbes Jahr ist und auch das nötige Bargeld sollten die Antragsteller bei uns mit dabei haben. Denn wir haben noch keine Bankomatkassa“, erklärt Hess. Und Elfriede Prankl, sie ist eine von drei Mitarbeiterinnen, die sich in Purgstall um die Passangelegenheiten kümmern werden, betont: „Wir sind gespannt, wie es anläuft, den großen Ansturm erwarten wir aber erst ab April, wenn die Reisezeit losgeht.“