Vermehrte Wildunfälle im Herbst: Vorsicht in der Dämmerung

Frühe Dunkelheit, Nebel und glatte Fahrbahnen – und dann auch noch ein Reh, das plötzlich von einer Straßenseite auf die andere wechselt: Besonders im Herbst geschehen viele Zusammenstöße von Autos mit Wildtieren.

„Umsichtiges Fahren ist das Um und Auf“, erklärt Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster das wichtigste Mittel zur Vermeidung von Schaden für Mensch und Tier. „Besonders an Straßen, die zwischen Feldern oder am Waldrand liegen, ist in Dämmerung und Dunkelheit Vorsicht geboten“, warnt Schuster. Angemessenes Fahrtempo, beide Straßenseiten im Blick haben – und daran denken, dass Rehe meist nicht allein unterwegs sind.

Die Jäger haben an den Straßenrändern von Straßen mit besonders vielen Wildwechseln, mit Unterstützung des Landesjagdverbands und der Straßenmeisterei Scheibbs, Wildwarnreflektoren angebracht. Optische und akustische Signale sollen die Tiere davon abhalten, die Straße zu queren. An einigen Stellen gibt es auch „Duftzäune“, Pflöcke mit Dosen, die mit übel riechendem Schaum gefüllt sind. „Autofahrer sollten sich nicht nur an Wildwarnschilder halten, sondern auch langsamer fahren, wenn sie an den Leitpflöcken Reflektoren sehen“, empfiehlt der Bezirksjägermeister. Sollte doch ein Unfall passieren, sei sofort die Polizei zu verständigen, diese alarmiere den zuständigen Jäger. „Die Zusammenarbeit mit der Polizei im Bezirk funktioniert hervorragend“, lobt Schuster.

