Vier-Tage-Woche: Ein „heikles“ Thema für beide Seiten

Bei Worthington gibt es in der Produktion im Bedarfsfall mit dem Vier-Schicht- beziehungsweise 3-Schicht-plus-Modellen de facto eine Vier-Tage-Woche für Mitarbeiter. Diese arbeiten bei voller Bezahlung 34,5 oder 36,5 Wochenstunden – allerdings auch am Wochenende oder in der Nacht. Sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite sind damit durchaus happy.

Foto: Theo Kust/Worthington