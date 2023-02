Wahlhebammen: Kompromiss gefunden

Laut einem internen Rundbrief der NÖ Landesgesundheitsagentur an die Kreißsaal-Leitungen sollten alle Verträge mit Wahlhebammen gekündigt werden. Genannt wurden Haftungsgründe und eine Empfehlung des Rechnungshofs. Was für viel Wirbel unter Hebammen und werdenden Müttern gesorgt hatte, wurde am Freitag wieder zurückgenommen: „Die Landesgesundheitsagentur und das Hebammengremium haben eine Grundsatzvereinbarung getroffen, wonach freiberufliche Hebammen auch weiterhin Mütter in einem NÖ Klinikum betreuen können“, hieß es in einer gemeinsamen Presseaussendung.

„Die Details werden noch verhandelt“, weiß Hebamme Amanda Wieser aus Purgstall. „Aber ich bin zuversichtlich, dass im Interesse der Mütter, aber auch der Hebammen, eine gute Lösung gefunden wird. Immerhin hat das System jahrzehntelang gut funktioniert.“ Auch Hebamme Irene Hinterhofer von Pro Mami Purgstall ist erleichtert: „Gut für alle Beteiligten. Es war wichtig, dass sich alle an einen Tisch setzen und miteinander reden.“

Im Landesklinikum Scheibbs wurden 2022 elf der insgesamt 522 Geburten von Wahlhebammen begleitet. „Diese Zahl variiert jährlich“, weiß Isabella Karner, Pressesprecherin des Landesklinikums Scheibbs. Mehr dazu im Landesteil auf Seite 45. -kk-

