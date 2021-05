Heute wohnt der gebürtige Scheibbser in Wien. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von ECOVIS Austria, einer großen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er beschäftigt 160 Mitarbeiter in Wien, St. Pölten, Wiener Neustadt, Salzburg, Scheibbs und Wieselburg. In Scheibbs ist der Familienvater seltener anzutreffen, aber er komme immer wieder gerne für Familien- sowie Verwandtenbesuche und für Business-Termine.-as-