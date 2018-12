Den Satz „ich überlege es mir noch“ kann Anna Brandstätter, Inhaberin von „Annas Spielewelt“ in Purgstall und Wieselburg, nicht mehr hören. „Die Leute lassen sich im Geschäft ausführlich beraten und kaufen dann im Internet“, ärgert sich Brandstätter. „Gegen diesen Beratungsdiebstahl kann man nichts machen. Viele stehen mit dem Handy im Geschäft und vergleichen unseres mit dem Online-Angebot.“

Preislich schwer mit Online-Giganten mitzuhalten

Mit Online-Giganten wie Amazon können die Händler preislich oft nicht mithalten, doch: „Bei uns wird gratis beraten, eingepackt und umgetauscht, reklamiert oder Ersatzteile besorgt. Wenn eine Ware umgetauscht werden muss, hört sich beim Online-Handel die Bequemlichkeit auf.“ Umso mehr freut sich Anna Brandstätter über die Stammkunden, die ihr Service zu schätzen wissen: „Es gibt Kunden, die reumütig zurückkommen, weil sie bei einem Online-Shop schlechte Erfahrungen gemacht haben.“

„Uns geht es wie allen, wir kämpfen gegen die Online-Riesen an. Die machen uns das Geschäft kaputt“, sagt Gottfried Kogler. Er betreibt Modegeschäfte in Wieselburg und Scheibbs und setzt dabei auf fachkundiges Personal, Qualität und persönliche Beratung. „Solange Amazon und Co bei uns in Österreich keine Steuern bezahlen müssen, wird sich nichts ändern“, übt er Kritik und fordert ein Handeln der Politik.

„Ich würde mir wünschen, dass sich unsere Interessensvertretung, die Wirtschaftskammer, dafür stark macht, dass die großen Online-Händler in Österreich Standorte betreiben, da würde das Geld wenigstens im Land bleiben.“

Entspannter wirkt Richard Pemsel in Scheibbs auf die Frage: „Wie groß ist für ihr Sportgeschäft die Konkurrenz im Internet?“ Der Kaufmann betont: „Natürlich ist der Trend zum Onlinekauf da, und der wird sicherlich in nächster Zeit noch ansteigen, dennoch erwarte ich mir auch hier irgendwann eine Trendwende.“

Viele seien es leid, die bestellten Sachen wieder zur Post zu bringen und Rücksendeformulare auszufüllen. „Wenn es so kommt wie im Lebensmittelhandel, dann werden früher oder später wieder mehr Menschen auf Regionalität setzen“, ist er überzeugt. Pemsel-Kunden schätzen vor allem die persönliche Beratung und das Service: „Einen Ski- oder Bergschuh bestellt man nicht so schnell im Internet, den muss man einfach probieren. Es gibt auch Kunden, die mit einem Ski aus dem Internet kommen und bei uns die Bindung dazu kaufen.“ Beides habe laut Pemsel seine Berechtigung.

Leicht erpresst fühlt sich manchmal Juwelier Walter Ernst von seinen Kunden: „Die haben sich bereits im Netz nach dem Preis erkundigt und wollen jetzt von mir einen besonderen Nachlass, damit sie bei mir kaufen.“ Vor allem bei Schmuck schätzen seine Kunden die persönliche Beratung. „Bei den Uhren merkt man den Trend zum Onlinekauf deutlicher“, weiß Ernst. Für ihn ist aber noch nicht aller Tage Abend: „Die Erfahrung zeigt, dass viele vor Weihnachten erst auf den letzen Drücker zu uns kommen.“