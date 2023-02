Wildbachverbauung: Viele Projekte im Jahr 2023

Auch im Jahr 2022 errichtete die Wildbachverbauung im Bezirk Scheibbs wieder einige Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren.

Einen Schwerpunkt stellten dabei die Maßnahmen in der Gemeinde Göstling dar. Die Wildbachverbauung errichtete dort die Felssicherungen an der Steinbachmauer und am Stiegengraben. Zudem baute sie den Lawinenschutz an der Nesseltallawine aus und führte etliche lokale Sanierungsarbeiten bei den Wildbächen durch. Eine besondere Herausforderung stellte die Absicherung der Ötscher-Panoramastraße durch den Naturpark Ötscher-Tormäuer in Puchenstuben dar (die NÖN berichtete). Die zwölf Kilometer lange Straße führt von Trübenbach über Erlaufboden und Treffling nach Puchenstuben. Wegen wiederholt abgehender Steine im Bereich einer exponierten Felspartie musste diese vom Landesgeologen gesperrt werden. Ein Abbruch des gesamten Felsens ist aufgrund des immensen Aufwandes ausgeschlossen. Neben der enormen Kosten wäre auch eine weitere monatelange Sperre der Straße unumgänglich gewesen. Aufgrund naturschutzrechtlicher Bedenken darf die Wildbachverbauung den Felsen nicht sprengen. Deshalb legte sie als wirtschaftlichste Lösung mit gleichzeitig hoher Schutzwirkung eine kombinierte Maßnahme mit Übersteigen der Felspartie samt Abtrag von losem Gestein sowie eine teilweise Vernetzung und ergänzend ein Monitoring mit Alarmierungssystem fest.

In Gaming führte die Wildbachverbauung die Wegerschließung und erste waldbauliche Maßnahmen im Schutzwald am Kirchstein durch.

Auch in weiteren Gemeinden des Bezirks setzte sie etliche lokale Schutzmaßnahmen um. „Wir haben im Jahr 2022 im Bezirk 1,3 Millionen Euro an Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung verbaut“, bilanzierte Sektionsleiter Christian Amberger zufrieden.

Für heuer sind seitens der Wildbachverbauung die Weiterführung der Forstarbeiten in Gaming sowie die Sanierungsarbeiten an Wildbächen in den Gemeinden Göstling, Gresten, Lunz, Purgstall, Scheibbs und entlang der Kleinen Erlauf geplant.

