Wintertourismus: Hochkar als Rettungsanker

Mit einigem Optimismus waren die Skigebiete, wenn auch verspätet, am Wochenende vor Weihnachten in die Wintersaison 2022/23 gestartet. Der Schneefall und die kalten Temperaturen machten die Gäste „hungrig aufs Skifahren und den Wintersport“, freute sich ecoplus-Alpin-Geschäftsführer Markus Redl. Rund 11.000 Skigäste verzeichnete man in ganz Niederösterreich am vierten Adventwochenende, wobei das Hochkar dabei den größten Anteil verbuchen konnte.

Doch dann kam das Warmwetter. Das machte sich auch am Weihnachtswochenende bemerkbar. Die kleineren Skigebiete mussten allesamt ihren Betrieb einstellen. Am Ötscher rettete man sich mit Eibenkogel, Fuchswald und Kinderland sowie teilweise der Ötscherbahn auf den Kleinen Ötscher in die Weihnachtsferien.

Besser ist derzeit die Situation am Hochkar. Dort waren am Stefanitag alle Liftanlagen bis auf den Sessellift auf das Große Kar in Betrieb. „Es ist eigentlich erstaunlich. Denn auch am Hochkar hatte es teilweise geregnet und bis zu 8 Grad plus, aber die offenen Pisten sind in relativ gutem Zustand“, schildert Markus Redl. Aktuell sind 13 der 25 Pistenkilometer geöffnet.

Die meisten Ticketbuchungen erfolgen online. Immerhin sind die Online-Tickets um 15 Prozent billiger. In der ersten Weihnachtsferienwoche gibt es die Tagesskikarten am Ötscher ab 40 Euro und am Hochkar ab 44 Euro. „Wir haben aber auch vor Ort die Mannschaft verstärkt, die den Leuten beim erstmaligen Buchen der Online-Tickets helfen. Außerdem wollen nicht alle ihr Ticket online buchen, sondern kaufen es lieber bei der Liftkasse – auch wenn es teurer ist“, weiß Redl.

Ganz bitter ist die Situation für die Fans des Langlaufsports. Die Loipen in den Wintersportgebieten des Bezirks sind aktuell nicht befahrbar. „Der Schnee ist einfach weggeschmolzen oder der Regen hat alles vernichtet“, heißt es unisono aus den Langlaufzentren.

