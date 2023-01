Wintertourismus in den Ferien: Alternativen waren gefragt

Werbung

Wenn Frau Holle nicht mitspielt und einzig Hochkar und mit Abstrichen der Ötscher als Skigebiete in den Ferien zur Verfügung stehen, ist die Suche nach Alternativen groß. Vielerorts wurden Bergschuhe oder Badesachen ausgepackt.

Die Skigebiete:

Das Hochkar zieht mit 34.000 Gästeeintritten eine durchaus zufriedene Bilanz. Am Ötscher sieht es trister aus. Waren in der ersten Ferienwoche noch die Familienabfahrt und die Fuchswaldpiste in Betrieb, so blieben am Ende nur mehr die Eibenkogelpiste und seit 6. Jänner nur das Kinderland übrig. Dafür ging ab 6. Jänner der Sessellift auf den Großen Ötscher für Wanderer in Betrieb. „Da hatten wir 163 Berg- und Talfahrten und 166 Bergfahrten“, weiß Lift-Geschäftsführer Karl Weber. Seit Montag ist das Skigebiet generell geschlossen. Damit hat Lackenhof dasselbe Schicksal wie die Maiszinkenlifte in Lunz, die Turmkogellifte in Puchenstuben oder die Lifte am Hochbärneck ereilt. Dort standen die Lifte die ganzen Ferien über still.

Die Langlaufgebiete:

Auch Langlauffans mussten ihre Langlaufausrüstung im Keller stehen lassen. Sämtliche regionale Loipengebiete waren grün, lockten so aber zumindest an schönen Tagen, wenn im Tal der Nebel lag, Wanderer an. „An Langlaufen war in den Weihnachtsferien nicht zu denken. Aber viele Wanderer und Spaziergänger entflohen dem Nebel und kamen zu uns rauf und kehrten mitunter auch in der Jausenstation ein. Es war fast wie zu Ostern oder in den Herbstferien“, schildert Heidi Zettel vom Urlaubsbauernhof Ablass, der das Langlaufzentrum Hochreit in Göstling mitbetreut. Auch die Urlaubsstammgäste blieben treu und kamen, gingen aufs Hochkar Skifahren, am Hochmoor spazieren oder ins Solebad. Einzig kurzfristige Buchungen von Langläufern fehlten. Seine erste Wintersaison als Pächter des Bergrestaurants am Turmkogel hatte sich Dominik Kogler auch anders vorgestellt. Nach zwei Betriebstagen am letzten Ad ventwochenende war ab Weihnachten Schluss mit dem Winter in Puchenstuben. „Ein paar Wanderer kamen zwar schon, aber das Ski- und Langlaufgeschäft kannst du damit nicht kompensieren. Ich musste meine Mitarbeiter stempeln schicken, weil die paar Leute konnte ich alleine bewältigen. Jetzt hoffen wir, dass der Jänner doch noch etwas Schnee bringt“, sagt Dominik Kogler.

Die Bäder:

Über einen sehr guten Zulauf durfte sich das Ybbstaler Solebad in Göstling freuen. War die Frequenz bis Jahresende noch „normal“, so verzeichnet man seit Jänner im Schnitt rund 700 Gäste pro Tag. Am 3. Jänner hatte man mit 898 Tagesgästen einen Höchstwert. „Wir waren zuletzt schon sehr gut besucht in den Ferien. Die Sitz- und Liegemöglichkeiten waren zu Mittag oft schon vollständig belegt, egal wie draußen das Wetter war“, schildert Birgit Fallmann. Relativ hektisch wurde es zudem am 5. Jänner, als ein Stromausfall bei einer nahen Trafostation das Solebad kurzfristig lahmlegte und das Bad zwischenzeitlich geräumt werden musste. Auch das Scheibbser Allwetterbad hatte eine starke zweite Ferienwoche. „Wir hatten im Schnitt 175 Badegäste pro Tag. Das sind in acht Tagen fast die Hälfte aller Besucher, die wir im gesamten Jänner 2019 hatten“, weiß Stadtamtsdirektor Gerhard Nenning.

Im Ybbstaler Solebad herrschte in den Ferien Hochbetrieb. „Wir hatten in der zweiten Ferienwoche im Schnitt 700 Tagesgäste“, freut sich Birgit Fallmann. Foto: Georg Perschl

Das Haus der Wildnis: Mehr Besucher als im Vergleichzeitraum des Vorjahres kamen in den Ferien in das Haus der Wildnis in Lunz am See. „Besonders gut ist auch unser Kino-Kinderprogramm am 24. Dezember angenommen worden“, meint Hausherrin Katharina Pfligl.

