WKNÖ-Bilanz: „Für die Betriebe wäre Planbarkeit wichtig“

Das vergangene Jahr war für das Team der Wirtschaftskammer NÖ in der Bezirksstelle Scheibbs, auch wie die Vorjahre, ein forderndes. Preisexplosion bei den Energiekosten und Rohstoffen, der akute Mitarbeitermangel und die Rekord-Inflation führten zu über 3.600 Anfragen von Betrieben persönlich, telefonisch oder per E-Mail. „Wir sind Vermittler, Berater und bieten unseren Mitgliedern, insgesamt sind es 2.857 aktive und 600 ruhende, ein umfassendes Service vor Ort“, meint Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater.

Hauptthema bei den Anfragen ist der Mitarbeitermangel. Viele Betriebe, besonders betroffen davon ist die Gastronomie, können ihre Betriebszeiten aufgrund fehlender Mitarbeiter nicht mehr aufrecht erhalten. Immer mehr Betriebe sind dadurch gezwungen, auf die Vier-Tage-Woche umzusteigen. „Dabei geht es schon lange nicht mehr um die Lohnhöhe, denn diese liege überwiegend weit über dem Kollektivvertrag, sondern um die Arbeitszeit an den Wochenenden“, erklärt Obfrau Erika Pruckner. Hier brauche es ein Umdenken: „Es ist schon kurios, keiner möchte am Wochenende arbeiten, aber alle wollen, dass am Wochenende die Lokale geöffnet haben“, meint sie. Dabei birgt die Branche eine Vielzahl an Karrierechancen. Diese haben auch Schulabbrecher, die danach in einen Handwerksberuf wechseln. „Die Polytechnischen Schulen leisten hier in Bezug auf die Lehrlingsausbildung hervorragende Arbeit und auch die Lehre mit Matura wird im Bezirk gut angenommen“, meint Reichenvater und hofft gemeinsam mit Pruckner, dass sich das Bild des Lehrberufes in der Gesellschaft weiterhin zum Positiven wendet.

Besonders erfreulich ist das klare Bekenntnis zur Regionalität. Über 60 Betriebe unterstützten bezirksweit die Kampagne #ichkauflokal, mit dem Ziel, durch den Einkauf bei den niederösterreichischen Betrieben die Wertschöpfung in den Orten zu halten.

Der gute Branchenmix im Bezirk und die Vollbeschäftigung lassen Reichenvater vorsichtig positiv in die Zukunft blicken. „Trotz der wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gab und gibt es im Bezirk rege Aktivitäten der Betriebe. Wie sich die Situation jedoch konkret weiterentwickelt, kann ich natürlich nicht sagen. Für unsere Betriebe wäre in Sachen Energiepreise jedoch eine Planbarkeit besonders wichtig“.

