Die Sicherheit unserer Mitarbeiter steht in diesen Tagen an oberster Stelle. Das betonten alle großen Industrieunternehmen der Region am Wochenende gegenüber der NÖN. Wo möglich haben alle Unternehmen ihre Mitarbeiter auf Homeoffice oder „Mobile Work“ umgestellt.

Die Produktion läuft aber bei den meisten Industriebetrieben vorerst weiter. Eine Ausnahme ist dabei Worthington Industries in Kienberg/Gaming. „Glücklicherweise gibt es bislang bei uns keinen Verdachtsfall. Trotzdem hat sich die Konzernleitung dazu entschlossen, die Produktion am Montag und Dienstag für zwei Tage stillzulegen“, informiert Pressesprecher Todd Cesaratto am Sonntagabend.

„Wir wollen mit der Werksschließung auch eine Vorbildwirkung für die Unternehmen der Region setzen.“ Timo Snoeren, Worthington Industries Generalmanager

Diese Zeit nützt die Geschäftsführung rund um Generalmanager Timo Snoeren, um die weiteren Schritte und Maßnahmen vorzubereiten. „Wir wollen mit Werksschließung auch eine Vorbildwirkung für die Unternehmen in der Umgebung setzen“, sagt Snoeren.

Bei den beiden größten Arbeitgebern der Region, ZKW in Wieselburg und Welser in Gresten/Ybbsitz geht es vorerst normal weiter – auch wenn mit höchsten Präventivmaßnahmen. Täglich tagen Corona-Task-Forces und beraten die aktuelle Lage. Externe Besucher werden abgewiesen, interne Besprechungen werden von der Anzahl der Teilnehmer her limitiert und die Lehrlingsausbildung ausgesetzt. Zudem haben die Unternehmen die Reinigung der Räumlichkeiten intensiviert und Hygienevorschriften für die Mitarbeiter erstellt.

ZKW hat darüber hinaus schon am Mittwoch ihr Betriebsrestaurant geschlossen. „Als einer der größten Arbeitgeber der Region sind wir uns unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Obwohl bei ZKW keine Verdachtsfälle vorliegen, ergreifen wir nun proaktiv Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu minimieren“, erklärte Oliver Schubert, CEO der ZKW Group.

„Als einer der größten Arbeitgeber der Region sind wir uns unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst"

Auswirkungen auf die Lieferfähgikeit der beiden großen Unternehmen hatte das Coronavirus bislang noch nicht. „Aktuell sind in unseren Produktionsstandorten keine Corona-Fälle aufgetreten. Das Coronavirus hat derzeit keine Auswirkungen auf unsere Produktionen in den USA, Deutschland und Österreich und somit auf die Lieferfähigkeit – wir bewerten die Entwicklung und die Maßnahmen permanent“, betont auch Welser Profile-Marketingchef Werner Stoebich am Sonntagabend gegenüber der NÖN.