Feuerwehren im Bezirk sind „bestens aufgestellt“

Am 5. Jänner fällt im Bezirk traditionell einen Tag vor dem Dreikönigstag in Steinakirchen der Startschuss zu den alljährlichen Mitglieder-Versammlungen der 27 Feuerwehren im Bezirk. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen soll dabei heuer wieder die Kameradschaft gepflegt werden.

„Das ist neben aller Ausbildung und Einsatzbereitschaft auch ein wichtiger Punkt des Feuerwehrwesens. Denn ohne diese Kameradschaft gäbe es in vielen Orten auch keine so schlagkräftigen Truppen“, ist FF-Bezirkskommandant Franz Spendlhofer überzeugt und stellt seinen 27 Wehren ein sehr gutes Zeugnis auf. „Wir sind auf allen Ebenen bestens aufgestellt“, sagt Spendlhofer und spricht dabei sowohl die personelle Aufstellung als auch die materielle Ausstattung der Feuerwehren an.

Steigende Mitglieder-, sinkende Einsatzzahlen

Dabei hat die Feuerwehr auch die Pandemie gut überwunden, wie ein Blick auf den Mannschaftsstand zeigt. „Wir haben heute um 62 aktive Feuerwehrmitglieder mehr als 2018 und halten insgesamt bei einem neuen Höchststand von 2.164 Mitgliedern. Auch in der Jugend konnten wir die 2020 und 2021 entstandene kleine Delle wieder wettmachen“, freut sich Spendlhofer. In Lackenhof hat sich 2022 wieder eine neue Jugendgruppe gegründet und auch in Lunz ist eine in Diskussion. „Der Nachwuchs ist natürlich auch für uns wichtig“, weiß Spendlhofer.

Die Einsätze haben im Vorjahr deutlich abgenommen, auch weil es keine größeren Katastropheneinsätze im Bezirk gab. So zählt man 2022 80 Brand- und 667 technische Einsätze. Das sind um 45 beziehungsweise 162 weniger als noch 2021. „Wir hatten drei größere Brände in Wieselburg, Purgstall und Gresten-Land, wobei sich vor allem der Garagenbrand am 16. Dezember in Gresten-Land als wirklicher Großbrand dargestellt hat, bei dem über 50 Mitglieder von sechs Wehren im Einsatz waren. Dazu kamen leider mehrere schwere und auch tödliche Verkehrsunfälle, bei dem auch FF-Kameraden beteiligt waren. So etwas ist immer hart“, weiß Spendlhofer.

Im Feuerwehrhaus von Gresten-Land ist ab sofort der zweite Waldbrand Pickup für die Sondereinheit stationiert, was Bezirksverwalter Herbert Leichtfried, Gresten-Lands FF-Kommandant Johann Frühwald, Bürgermeister Erich Buxhofer, Bezirkskommandant Franz Spendlhofer (5. von rechts) und die Ehrengäste als „vorausschauende Investition“ lobten. Foto: Hans Karner

Der Katastrophenhilfsdienst hatte 2022 Einsätze im Zuge der Pandemie und der Ukraine-Krise, dazu kamen Einsätze des Waldbrand-Sonderkommandos in Großmittel und Frankreich, wofür es im Dezember auch eine Ehrung durch die französische Botschaft gegeben hat.

Insgesamt gab es 2022 aber auch etliche Gründe zu feiern. Die FF Oberndorf und Gaming feierten ihr 150-jähriges Bestandsjubiläum, Oberndorf und Lackenhof zog dazu noch in ihre neuen Feuerwehrhäuser um und St. Georgen (HLF3), Gresten (HLF2) und Reinsberg (HLF1) durften neue Feuerwehrautos in Empfang nehmen. Ebenso wie Gresten-Land, wo nun das zweite Waldbrandfahrzeug Pickup für den Bezirk Scheibbs stationiert ist. „Die erst vor drei Jahren geschaffene Waldbrandeinheit hat sich bei uns im Bezirk sehr gut entwickelt. Ab Jänner bekommen wir im Bezirk auch noch zwei Container mit Sonderausrüstung für Waldbrände, die in Scheibbs und Gaming stationiert sein werden. Wir sind da sicher top in Niederösterreich“, ist Spendl hofer, der selbst Kommandant des Sonderdienstes Waldbrand auf Landesebene ist, überzeugt.

2023 liegt Focus auf Blackout-Vorsorge

Spendlhofer blickt auch optimistisch auf 2023. In diesem Jahr will die Feuerwehr gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft und den Gemeinden verstärkt den Focus auf die Vorbereitung für mögliche Blackout-Szenarien legen. „15 Feuerwehrhäuser im Bezirk sind bereits Notstrom versorgt, neun weitere sind für 2023 geplant. Dazu wäre es wichtig, in allen Gemeinden diesbezügliche Notfallpläne zu erstellen und Kommunikationspunkte namhaft zu machen, wo sich die Leute im Fall des Falles hinwenden können. Aber das ist Aufgabe der Gemeinde. Wir Feuerwehren wollen sie dabei unterstützen. Umso wichtiger ist es aber auch, dass unsere eigenen Leute zu Hause entsprechend gerüstet sind. Sonst kommt keiner zu einem Einsatz“, weiß Spendlhofer.

Ganz normal geplant sind heuer auch wieder die Feuerwehrleistungsbewerbe. Die Abschnittsbewerbe finden am 3. Juni in Pyhrafeld, die Bezirksbewerbe am 18. Juni in Zarnsdorf und die Landesbewerbe am 30. Juni/1. Juli in Leobersdorf statt. Einen ersten „Vergleichskampf“ im Bezirk soll es aber bereits am 11. Februar geben. Das stehen die Bezirksskimeisterschaften der Feuerwehr am Ötscher am Programm.

