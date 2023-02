Der Krapfen hat jetzt Hochsaison

Dotter, Mehl, Zucker, Germ und Milch – das sind die Grundzutaten für den Krapfen in der Bäckerei Reschinsky. Rund 140 Stück dieses beliebten Gebäcks werden derzeit Wochentags und nach altem Rezept in der Produktionsstätte in Neubruck gebacken. „Am Wochenende verdoppeln wir während des Faschingsfinales die Produktionsmenge“, erklärt der Juniorchef Florian Reschinsky. Er beliefert neben seinem elterlichen Betrieb in Scheibbs auch den seiner Verwandtschaft in Wieselburg. „Damit der Krapfen wirklich perfekt wird, sind die Zutaten und das Fett, das zum Herausbacken verwendet wird, besonders wichtig. Ein Krapfen braucht keine Backmischung und muss fluffig sein und nicht von Fett triefend“, weiß der Bäcker.

Ob mit Marillenmarmelade oder Vanillecreme gefüllt besser bei den Kunden ankommen, ist für Bäcker Siegi Hackl in Gresten leicht beantwortet: „Eindeutig Marille. Unsere Kunden bevorzugen die klassische Variante. Zudem bieten wir auch noch welche mit Schokofüllung an.“ An die 200 dieser süßen Köstlichkeiten werden jetzt zum Faschingsausklang in Siegis Bäckground täglich produziert. „Ein guter Krapfen braucht seine Zeit. So wird um ein Uhr nachts der Teig gemacht und um sechs Uhr morgens wird der Krapfen herausgebacken“, erklärt der Grestner Bäcker.

Einige tausend Krapfen verlassen täglich in der Faschingszeit die Bäckerei Fürst in Steinakirchen und finden in den hauseigenen Filialen, auf Festen, bei Umzügen und in Geschäften ihre Abnehmer. Am Faschings-Samstag, -Montag und -Dienstag rüstet sich die Bäckerei jedes Jahr für den Höhepunkt des Krapfenjahrs. „Auch für heuer sind wir schon bestens vorbereitet“, sagt Bäckermeister Alexander Fürst. Und verrät noch weitere Krapfen-Details: „In unsere Filialen liefern wir die Hälfte der Krapfen ungezuckert, viele Kunden fragen danach.“ Ein weiterer Liebling aus der Fürst’schen Mehlspeis-Vitrine ist der Vanillekrapfen. „Der Vanillekrapfen ist auch im Sommer beliebt“, sagt Alexander Fürst. „Generell zählt der Krapfen zu den Spitzenreitern unter den Süßigkeiten aus unserer Backstube.“

Beim Petzenkirchner Traditionsunternehmen Haubis führt der Klassiker, der Marillenkrapfen, die Verkaufshitliste an, gefolgt von Bauern-, Vanille- und Linzerkrapfen. Insgesamt gehen in den Haubis-Filialen jährlich ca. 2,7 Millionen Stück über den Ladentisch. Wer auf seine Linie achtet, sollte jedoch vorsichtig sein, hat ein Krapfen doch zwischen 250 und 350 Kalorien.

