Aufregung herrschte vergangenen Juni in Wang, als der achtköpfigen Familie Omar die Abschiebung in ihr Heimatland Irak drohte. Die bestens integrierte Familie lebt bereits seit November 2015 im Ort. Nun, ein halbes Jahr später, wohnen Vater Ziad und Mutter Ashwag Omar mit ihren sechs Kindern immer noch in Wang.

„Ein Glück“, wie der Obmann des Steinakirchner Vereines „Willkommen Mensch – Verein für Integration“, Christoph Heinreichsberger, betont. Denn einen Tag vor der Abreise in das Übergangsquartier Fieberbrunn erhielt die Familie vom Gericht einen „aufschiebenden Bescheid“, der den Mandatsbescheid, der die Familie nach Fieberbrunn beordern sollte, aufschob. Was zurück bleibt, ist die Ungewissheit, das Land jederzeit verlassen zu müssen.

Der achtköpfigen Familie Omar in Wang drohte im Juni die Abschiebung in den Irak. Der aufschiebende Mandatsbescheid rettete die Familie davor - jedoch auf unbefristete Zeit. | privat

Derzeit werden von „Willkommen Mensch – Verein für Integration“ in Steinakirchen drei Familien – sieben Erwachsene und 14 Kinder – betreut. Die Mitglieder helfen den Asylwerbern vor allem bei Behörden- und Arztwegen, übernehmen Fahrdienste und managen die Angelegenheiten rund um Deutschkurse.

Wer noch im laufenden Asylverfahren steckt, der sei aber zum Nichtstun verdammt. Für Heinreichsberger eine absurde Situation: „Denn die Menschen dürfen, mit Ausnahme von gemeinnütziger Arbeit bei Gemeinden, keiner Arbeit nachgehen, obwohl wir von diversen Firmen schon Anfragen erhalten haben, ob nicht der eine oder andere Asylwerber bei ihnen arbeiten könnte.“ Eine zusätzliche psychische Belastung stelle die jahrelange Ungewissheit dar. Vor allem die Kinder haben sich sehr gut eingelebt und integriert. Im Falle einer Abschiebung seien sie die Hauptleidtragenden, da ihnen die Lebensweise in ihren Herkunftsländern völlig fremd sei.

Flüchtlingszahl in Puchenstuben halbiert

Ortswechsel nach Puchenstuben. 2015 sorgte der damalige Bürgermeister des 323-Einwohner-Ortes, Christian Kogler, mit seinem Auftritt in der ZIB2 bei Armin Wolf für Aufsehen. Sprach er sich doch für die Aufnahme von Flüchtlingen aus. Puchenstuben beherbergte damals 53 Asylwerber und verzeichnete somit österreichweit den höchsten Anteil an Asylwerbern gemessen an der Einwohnerzahl. Heute leben hier nur mehr rund 25 Asylwerber.

Alle zwei Wochen unterrichtet Polylehrer Johann Pöcksteiner eine Gruppe in Deutsch. Gemeinsam mit 20 Mitgliedern des Scheibbser Vereins „Willkommen“ steht er den Flüchtlingen nach wie vor zur Seite. „Ohne Freiwilligenarbeit würde Integration nicht stattfinden“, betont er. Denn die Förderung für die Deutschkurse wurde in Niederösterreich weitgehend gestrichen. Dass die Sprache aber für eine erfolgreiche Integration notwendig ist, daran bestehe kein Zweifel.

Zu bemerken ist für die freiwilligen Helfer ebenfalls, dass in letzter Zeit viel brutaler abgeschoben wird, mehr Flüchtlinge einen negativen Bescheid erhalten und Verfahren sich sehr lange hinziehen. „Viele sind extrem arbeitswillig und bemüht, hier Fuß zu fassen. Auch zahlreiche Fachkräfte sind darunter. Dass diese bei uns trotz Facharbeitermangel nicht arbeiten dürfen, ist unbegreiflich“, betont Pöcksteiner. Für jene, die einen positiven Bescheid in den Händen halten, gilt es einen Arbeitsplatz zu finden. „Zuletzt konnten wir drei Afghanen vermitteln“, freut sich der Obmann.