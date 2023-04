Die Jägerschaft in Randegg vereint

Im Schliefauhof in Randegg fand am Sonntag der Bezirksjägertag statt. 300 Jäger präsentierten dabei ihre Trophäen. Zuvor zelebrierte Pfarrer Johann Wurzer die Festmesse in der Pfarrkirche.

Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster informierte danach über die Abschusszahlen im Bezirk: „Wir haben beim Rot- und Gamswild mehr erlegt als im Jahr zuvor.“ In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das 816 Stück Rotwild und 346 Gamswild wurde erlegt. Eine Steigerung ist auch beim Rehwildabschuss (von 6063 auf 6294 Stück) zu verzeichnen. „Der Fallwildanteil beim Rehwild wird hauptsächlich durch Fahrzeuge und Mähverlust verursacht. Dieser betrug im Bezirk durchschnittlich 20 Prozent in einigen Hegeringen sogar 30 Prozente“, führte Schuster aus. Die Abschüsse bei den sonstigen Wildarten entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Fritz Wolf, Forstwart beim Stift Melk, referierte über „Das Rehwild in der Naturlandschaft“ und sprach dabei über die Veränderungen, die aktuellen Herausforderungen und die Nachwuchsarbeit. „Jäger müssen ihr Handwerk verstehen lernen. Deshalb müssen die älteren Jäger die Jungen anleiten und das Wissen weitergeben“, setzt sich Wolf ebenso für eine adäquate Jägersprache ein.

Dass die Jäger in ihren Revieren besonders erfolgreich sind, beweist auch die große Anzahl an Ehrungen: So wurden bei den bereits stattgefunden Hegeschauen zahlreiche Ehrenbrüche und Jagschützenabzeichen überreicht. Beim Bezirksjägertag besonders ins Licht gerückt wurden Gerhard Lechner und Josef Teufel. Sie erhielten die Raubwildnadel. Über das Ehrenzeichen in Silber freute sich der Ehrenhegeringleiter Johann Schönbichler.

Für die musikalische Gestaltung des Bezirksjägertages sorgte der Bäuerinnen Chor und die Jagdhornbläsergruppe Randegg.

Ehrung für Johann Schönbichler (Wieselburg). Er erhielt das Ehrenzeichen in Silber von Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster, Landesjägermeister Franz Hochholzer und Bezirksjägermeister-Stellvertreter Martin Mayrhofer. Foto: Claudia Christ

Je eine Raubwildnadel konnten Gerhard Lechner (Oberndorf) und Josef Teufl (Randegg) beim Bezirksjägertag entgegennehmen. Foto: Claudia Christ

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.