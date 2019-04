Mit einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche begann am Sonntag der diesjährige Bezirksjägertag. Danach zog Bezirksjägermeister Ferdinand Schuster in der Stocksporthalle Bilanz über das vergangene Jagdjahr. „Beim Rot- und Rehwild wurden weniger Stücke erlegt als im Vorjahr. Alle anderen Abschusszahlen waren gleichbleibend“, betonte er. Danach referierte Landesjägermeister-Stellvertreter Rupert Gruber über die Abschusszahlen in NÖ, die Waffengesetzänderungen sowie das Wolfmanagement. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christian Pehofer hob die Bedeutung und Werte der Jägerschaft sowie die ausgezeichnete Ausbildung hervor. Gleichzeitig fand in der Veranstaltungshalle die Bezirkstrophäenschau statt. Rund 150 Trophäen von Hirschen, Rehböcken und Gämsen waren zu sehen. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Scheibbser3er und Jaghornbläsergruppe Purgstall.