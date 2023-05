500 Schüler lassen Scheibbs erklingen

Beim Bezirksjugendsingen am Freitag, 12. Mai, in Scheibbs haben Schulchöre des Bezirks die Möglichkeit, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Los geht es um 8.30 Uhr, wenn 20 Schulchöre an vier Standorten – Kapuzinerplatz, Bühne Bahnhof, Stadtmole an der Erlauf und Rathausplatz – die Altstadt erklingen lassen. Bei Schlechtwetter wird in die Kapuzinerkirche, ins Kulturportal sowie in den Festsaal im Rathaus und in die Pfarrkirche ausgewichen.

Von 10.15 bis 11.45 Uhr begegnen sich alle Chöre im Schlosshof der Bezirkshauptmannschaft zum gemeinsamen Singen.

Das seit 1948 bestehende Österreichische Jugendsingen findet alle drei Jahre – pandemiebedingt nun nach sechs Jahren - statt und soll der Pflege und Förderung des Chorgesangs in Österreich dienen.

„Beim Bezirksjugendsingen haben Schulchöre des Bezirks die Möglichkeit, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Es soll kein Wettbewerb, sondern ein fröhliches Fest des Singens sein, die Freude am Singen soll einen Vormittag lang im Mittelpunkt stehen“, erklärt Organisatorin Gerda Hengstberger.

Die Schulen wollen mit der Aktion „Jugendsingen“ die Öffentlichkeit auf das Singen aufmerksam machen, aufzeigen, dass trotz oder gerade wegen der langen Pause während der Pandemie und fortschreitender Digitalisierung sehr wohl noch gerne gesungen wird und die Motivation und Freude sehr groß ist.

„Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die aktive Beschäftigung mit Musik zu bewirken scheint, dass sich das Gehirn ganzheitlicher entwickelt – wodurch sich die Leistungsfähigkeit aller seiner Bereiche erhöht. Keine künstliche Intelligenz kann das kreative Tun beim Singen, das Miteinander in einer Chorgemeinschaft, die Stimmungen, Gefühle oder Erfolgserlebnisse, den Spaß und die Freude ersetzen. Ganz nebenbei werden bei Proben und Auftritten viele soziale Kompetenzen erworben“, ist Hengstberger überzeugt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.